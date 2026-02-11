На кордоні з Молдовою з’явиться новий пункт пропуску Сьогодні 13:14

10 лютого міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко провів зустріч з урядовою делегацією Республіки Молдова на чолі з прем’єр-міністром Александру Мунтяну.

У межах візиту було підписано протокол щодо переміщення осіб і вантажів через спільний державний кордон.

Про це інформує Ігор Клименко.

Читайте також Молдова може випередити Україну на шляху до членства в ЄС — Politico

Також у переговорах взяла участь міністерка внутрішніх справ Молдови Даніелла Місаіл-Нікітін.

Документ передбачає доповнення до міжурядової угоди 1997 року про пункти пропуску. Сторони офіційно включили до переліку міжнародних автомобільних ще один пункт пропуску, який працюватиме цілодобово для пасажирського та вантажного сполучення.

Читайте також Молдова продовжила тимчасовий захист українців — терміни та умови

Підписаний протокол створює правову основу для відкриття нового пункту та дозволяє передбачити необхідне фінансування в Державному бюджеті України. Облаштування інфраструктури вже триває, з українського боку проєкт реалізує Агентство відновлення.

Запуск пункту пропуску забезпечить:

збільшення пропускної спроможності вантажних перевезень;

ефективніший експорт та імпорт через територію Молдови і Румунії;

посилення ініціативи «Шляхи солідарності»;

зменшення навантаження на інші прикордонні переходи.

За словами Клименка, в умовах війни кордон виконує не лише контрольну функцію, а й є елементом логістики, економічної стійкості та підтримки громадян. Підписані домовленості мають стратегічне значення для обох країн як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, українські біженці будуть користуватися тимчасовим захистом у Республіці Молдова до 1 березня 2027 року.

Новий механізм продовження статусу тимчасового захисту за допомогою електронної заявки дозволить оновлювати статистичні дані про присутність переміщених осіб на території Молдови, сприяючи ефективному управлінню державними ресурсами, підтримці безпеки та уникненню перевантаження системи надання притулку. У 2024 та 2025 роках документи, що посвідчують особу бенефіціарів, були автоматично продовжені, а тим часом багато людей покинули Республіку Молдова.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.