Молдова може випередити Україну на шляху до членства в ЄС — Politico

Європейський Союз розглядає можливість відкрити для Молдови перший переговорний кластер, що надасть Кишиневу суттєвий крок уперед на шляху до вступу до блоку.

За сценарієм, який розглядають європейські чиновники, країни ЄС можуть відкрити для Молдови перший «переговорний кластер» — ключовий юридичний крок на шляху до членства — на початку вересня після засідання міністрів ЄС.

Такий крок надасть потужний електоральний імпульс президентці Маї Санду, чия партія проводить кампанію на проєвропейській платформі і стикається з рішучими зусиллями росії, спрямованими на те, щоб схилити голоси на користь москви.

«Потрібно знайти спосіб відкрити перший кластер. Це надішле сигнал росії та спростує їхню тезу про відсутність прогресу на шляху до членства в ЄС», — зазначив європейський депутат Сігфрід Мурезан.

Однак просування Молдови без одночасного руху України може викликати неправильну реакцiю у Києва, чия спроба приєднання до ЄС йшла синхронно з Молдовою від початку 2023 року.

«Є ризик подати українцям неправильний сигнал. У час обговорення майбутнього миру в Алясці перспектива членства України в ЄС має залишатися максимально сильною», — зазначив один із українських дипломатів.

Обидві країни здійснили масштабні реформи для приєднання до ЄС і виконали всі необхідні кроки для відкриття першого переговорного кластера, за словами представника Європейської Комісії. Проблема полягає в тому, що заявку України блокує Угорщина, прем’єр-міністр якої Віктор Орбан зробив опір вступу Києва до ЄС одним із головних пунктів власної кампанії з переобрання.

Таким чином, хоча Молдова може отримати схвалення всіх 27 держав-членів для відкриття переговорного кластера на неформальному засіданні Ради загальних справ 1 вересня, Україна навряд чи отримає одностайну підтримку.

В ЄС розглядають альтернативні кроки для України: надання доступу до програми Horizon Europe або студентського обміну Erasmus.

«Є багато способів наблизити Україну до Європи поза формальною процедурою переговорів», — зазначив дипломат ЄС.

При цьому ситуація може швидко змінитися через зустріч Дональда Трампа та володимира путіна на Алясці. Якщо лідери домовляться, що членство України в ЄС є ключовим елементом угоди, Трамп може вплинути на Орбана, щоб той зняв блокування.

