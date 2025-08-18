Молдова може випередити Україну на шляху до членства в ЄС — Politico — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Молдова може випередити Україну на шляху до членства в ЄС — Politico

Світ
36
Молдова може випередити Україну на шляху до членства в ЄС — Politico
Молдова може випередити Україну на шляху до членства в ЄС — Politico
Європейський Союз розглядає можливість відкрити для Молдови перший переговорний кластер, що надасть Кишиневу суттєвий крок уперед на шляху до вступу до блоку.
Про це повідомляє Politico.
За сценарієм, який розглядають європейські чиновники, країни ЄС можуть відкрити для Молдови перший «переговорний кластер» — ключовий юридичний крок на шляху до членства — на початку вересня після засідання міністрів ЄС.
Такий крок надасть потужний електоральний імпульс президентці Маї Санду, чия партія проводить кампанію на проєвропейській платформі і стикається з рішучими зусиллями росії, спрямованими на те, щоб схилити голоси на користь москви.
Читайте також
«Потрібно знайти спосіб відкрити перший кластер. Це надішле сигнал росії та спростує їхню тезу про відсутність прогресу на шляху до членства в ЄС», — зазначив європейський депутат Сігфрід Мурезан.
Однак просування Молдови без одночасного руху України може викликати неправильну реакцiю у Києва, чия спроба приєднання до ЄС йшла синхронно з Молдовою від початку 2023 року.
«Є ризик подати українцям неправильний сигнал. У час обговорення майбутнього миру в Алясці перспектива членства України в ЄС має залишатися максимально сильною», — зазначив один із українських дипломатів.
Читайте також
Обидві країни здійснили масштабні реформи для приєднання до ЄС і виконали всі необхідні кроки для відкриття першого переговорного кластера, за словами представника Європейської Комісії. Проблема полягає в тому, що заявку України блокує Угорщина, прем’єр-міністр якої Віктор Орбан зробив опір вступу Києва до ЄС одним із головних пунктів власної кампанії з переобрання.
Таким чином, хоча Молдова може отримати схвалення всіх 27 держав-членів для відкриття переговорного кластера на неформальному засіданні Ради загальних справ 1 вересня, Україна навряд чи отримає одностайну підтримку.
В ЄС розглядають альтернативні кроки для України: надання доступу до програми Horizon Europe або студентського обміну Erasmus.
Читайте також
«Є багато способів наблизити Україну до Європи поза формальною процедурою переговорів», — зазначив дипломат ЄС.
При цьому ситуація може швидко змінитися через зустріч Дональда Трампа та володимира путіна на Алясці. Якщо лідери домовляться, що членство України в ЄС є ключовим елементом угоди, Трамп може вплинути на Орбана, щоб той зняв блокування.
За матеріалами:
Слово і Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems