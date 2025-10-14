0 800 307 555
укр
Пенсійні накопичення у смартфоні: у яких країнах це вже працює
Пенсійна система — це не завжди про папери й бюрократію. У багатьох країнах світу все вже працює у смартфоні: внески та інвестиції на пенсію можна зробити у кілька кліків.
Finance.ua у статті розглянув, як це працює у різних країнах.

Велика Британія

Ще у 2012 році Британія запровадила систему auto-enrolment — усіх працівників автоматично підключають до пенсійної схеми, якщо вони самостійно не відмовляться. Внески роблять і роботодавець, і працівник, а кошти інвестуються у фонд.
Мобільні сервіси, як-от PensionBee, дозволяють у реальному часі перевіряти баланс, обирати інвестиційні стратегії чи переводити кошти між фондами. Зручний інтерфейс і простота користування зробили такі застосунки надзвичайно популярними.

Швейцарія

У Швейцарії діє три рівні пенсійної системи — державна пенсія, виплати від роботодавця та приватні накопичення. Саме третій рівень тісно інтегрований із банківськими застосунками: користувачі можуть бачити динаміку своїх інвестицій, автоматизувати внески й контролювати доступ до коштів.

США

Американська програма 401(k) дає змогу працівникам відкладати частину зарплати на спеціальний пенсійний рахунок, на який також робить внески роботодавець. Податки з цих коштів сплачуються лише після виходу на пенсію, що дозволяє одразу економити.
Через сервіси на кшталт Fidelity чи Vanguard користувачі можуть керувати своїми інвестиціями прямо в застосунку — змінювати відсоток відрахувань, обирати портфель і відстежувати прибутковість. Це зробило інвестування природною частиною фінансової поведінки американців.

Естонія

В Естонії пенсійні накопичення інтегровані в єдину державну цифрову систему. Громадяни бачать свій рахунок у звичайному мобільному банкінгу, можуть швидко перевірити баланс або зробити внесок. Держава активно підтримує фінансову грамотність і заохочує громадян дбати про майбутнє вже сьогодні.
Детальніше про те, як саме планують інтегрувати пенсійну систему в цифрову державу в Україні, читайте у статті за посиланням.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ПенсіяГрошіФінтех
