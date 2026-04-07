Приєднання України до SEPA: як це вплине на перекази коштів

Україна готується до одного з наймасштабніших фінансових зрушень за останні роки — приєднання до єдиної зони платежів у євро (SEPA). Це момент, після якого переказ грошей у євро з Києва до Берліна стане таким же легким, як із картки на картку всередині країни. Це позитив для бізнесу, який отримає швидші розрахунки з ЄС. Для звичайних українців, що забудуть про «комісії-сюрпризи». Однак шлях до цього пролягає через складний марафон: адаптацію законодавства та глибоку трансформацію банківських систем.

Що таке SEPA та як вона працює

SEPA — це абревіатура від Single Euro Payments Area, тобто єдина зона платежів у євро. Простіше кажучи, це система, яка робить перекази в євро між різними країнами такими ж простими, як і всередині однієї країни.

Історично міжнародні платежі в Європі були доволі незручними. Попри єдиний ринок і спільну валюту, банківські системи довго залишалися фрагментованими. Переказ грошей із, скажімо, Італії до Німеччини формально був «міжнародною операцією»: він проходив через кілька банків-посередників, займав кілька днів і супроводжувався комісіями, які іноді було важко навіть передбачити наперед. Для бізнесу це означало затримки в розрахунках і додаткові витрати, для людей — нерви й відчуття, що гроші десь загубилися по дорозі.

Саме цю проблему і вирішує SEPA. У межах цієї зони діють однакові правила, стандарти та технічні вимоги для всіх учасників. У результаті банк у будь-якій країні SEPA обробляє платіж так, ніби він внутрішній, навіть якщо гроші йдуть через кордон.

Ця система охоплює понад 40 країн: усі держави ЄС, а також Норвегію, Швейцарію, Велику Британію та інші.

Оплата в євро між будь-якими двома учасниками цієї зони здійснюється за «внутрішніми» правилами: банки користуються єдиними європейськими регламентами та стандартами. Наприклад, за регламентом ЄС всі перекази у євро в межах SEPA мають здійснюватися з однаковою комісією, що і в національних операціях.

У SEPA є три ключові типи платежів:

1. SEPA Credit Transfer (SCT)

Звичайний переказ у євро.

Гроші доходять за 1 день.

2. SEPA Instant (SCT Inst)

Миттєвий переказ до 10 секунд.

Ліміт ~15 тис. євро.

3. SEPA Direct Debit (SDD)

Автоматичне списання (наприклад, підписки або регулярні платежі).

Що важливо для користувача:

потрібен тільки IBAN (номер рахунку);

іноді навіть без BIC (коду банку);

жодних складних SWIFT-форм.

Та головне — єдиний стандарт обміну даними між банками ISO 20022. Якщо раніше кожна платіжна система мала свій формат «записок» (одна вимагала ім’я отримувача першим, інша — номер рахунку, третя — кодувала дані так, що інший банк їх не розумів), то ISO 20022 — це єдина мова.

Які вимоги до країн-учасниць

Приєднання до SEPA — це складний процес, у якому країна має довести, що її фінансова система працює за тими самими правилами, що й у Євросоюзі. Фактично йдеться про повну сумісність: юридичну, технічну і регуляторну. Ключові вимоги можна звести до кількох блоків:

1. Привести законодавство до стандартів ЄС.

Йдеться про імплементацію норм щодо платіжних послуг (PSD2), фінансового моніторингу (AML) і банківського регулювання. Правила роботи ринку мають бути такими ж, як у ЄС.

2. Забезпечити технічну сумісність.

Банки повинні працювати за єдиними стандартами:

формат ISO 20022;

рахунки IBAN;

підтримка SEPA-платежів (звичайних і миттєвих);

Також системи мають працювати 24/7.

3. Налагодити фінансовий моніторинг і безпеку.

Необхідно впровадити ефективні AML/KYC-процедури, контроль транзакцій і дотримання санкцій. Це критично для довіри до платіжної системи.

4. Забезпечити вільний рух євро.

У країні не повинно бути жорстких валютних обмежень на перекази в євро — гроші мають рухатися без бар’єрів.

5. Підготувати банки та інфраструктуру.

Фінансові установи мають оновити ІТ-системи, пройти тестування і сертифікацію, а також інтегруватися з європейськими платіжними мережами.

6. Гарантувати прозорі правила і конкуренцію.

Країна не може створювати переваги для «своїх» банків, обмежувати доступ іноземних гравців, встановлювати непрозорі правила тарифів. Усі учасники мають працювати в однакових умовах.

Переваги для бізнесу та українців

Одна з ключових змін, яку принесе SEPA, — це швидкість і надійність переказів. Платежі в євро з України та в Україну виконуватимуться максимум за один робочий день, а в окремих випадках — буквально за кілька секунд.

Миттєві перекази (SEPA Instant) дозволяють зарахувати кошти приблизно за 10 секунд після відправлення.

Для бізнесу це означає плановість розрахунків і мінімальні затримки; для громадян — швидкі грошові перекази родичам, оплату євро-послуг тощо.

Не менш важливий ефект — зниження вартості платежів і прозорість тарифів. За правилами SEPA, комісія за переказ у євро не може бути вищою, ніж за аналогічний внутрішній платіж.

Тобто ті витрати, які сьогодні можуть сягати кількох відсотків або десятків євро за одну операцію, фактично зводяться до мінімуму.

Крім того, зникають приховані платежі та комісії банків-посередників — клієнт наперед знає, скільки коштуватиме операція.

Загальна економія на міжнародних переказах для України може становити 70−100 млн євро щороку.

Для бізнесу це відкриває ще одну важливу можливість — спрощений доступ до європейського ринку. Усі розрахунки в євро відбуватимуться за єдиними правилами, незалежно від країни контрагента. Українські компанії зможуть платити постачальникам або отримувати кошти від партнерів у ЄС без додаткових витрат на банківські операції та без технічних бар’єрів.

По суті, для розрахунку достатньо буде лише IBAN — і цього вже достатньо, щоб провести платіж у будь-яку країну SEPA. Це значно спрощує експорт і робить український бізнес більш конкурентоспроможним.

Українці, які регулярно переказують гроші за кордон або купують товари й послуги в євро, витрачатимуть менше і робитимуть це швидше.

Разом з тим SEPA створює основу для сучасних платіжних сервісів — наприклад, запитів на оплату (request-to-pay), автоматичних списань або миттєвих розрахунків 24/7.

Стандартизація реквізитів зменшує ймовірність помилок: замість складних даних достатньо ввести коректний IBAN.

Ще один менш очевидний, але важливий ефект — зростання довіри з боку європейських партнерів. Коли платежі приходять швидко, без затримок і за зрозумілими правилами, це сигнал про стабільність фінансової системи. Для іноземних компаній це означає менше ризиків у роботі з українськими контрагентами.

Етапи інтеграції та де зараз Україна

Приєднання до SEPA відбувається поетапно. Зазвичай середня структура таких проєктів має такий вигляд:

Етап Основні завдання Відповідальні Підготовка законів Узгодження і прийняття законодавчих змін (PSD2, AMLD, SEPA Regs, впровадження IBAN тощо) Мінфін, НБУ, ВР Технічна адаптація Оновлення ПЗ банків (підтримка ISO20022, SEPA XML, IBAN/BIC); тестування внутрішніх систем; підключення до євро-інфраструктури Банки, НБУ Тестування і сертифікація Пілотні SEPA-перекази, випробовування миттєвих платежів; отримання сертифікатів відповідності від EPC/європейських органів НБУ (заступництво) та банки Підготовка кадрів та інструкцій Навчання співробітників, оновлення регламентів внутрішнього контролю, інформування клієнтів Банки, НБУ Запуск (go-live) Запуск SEPA-схем (кредитний, дебетовий перекази в євро); відкриття платежів 24/7; адаптація моніторингу Банки, НБУ

Українська влада вже підготувала пакет рішень, які мають привести платіжний ринок у відповідність до європейських норм — зокрема щодо платіжних послуг, фінансового моніторингу та прозорості транзакцій.

Паралельно триває технічна підготовка банківської системи. Україна вже перейшла на стандарт ISO 20022 і використовує IBAN, тобто фундамент для інтеграції фактично закладено.

Найближчим часом потрібно завершити ухвалення законів та провести пілотні випробування євро-переказів. Тільки після цього українські банки зможуть долучитися до SEPA-схем кредитних і миттєвих платежів. Офіційних даних щодо тестувань чи сертифікації ще немає.

Етапи української інтеграції:

Крок Дата Відповідальний Статус (березень 2026) Реєстрація законопроєктів №14326–28 23 груд. 2025 Уряд (Мінфін), КМУ Підготовлено пакет законів (зареєстр. у ВР) Включення в порядок денний ВРУ 10 лют. 2026 Парламент Проведено попередні слухання комітетів Розгляд комітетами ВРУ січ.–бер. 2026 Комітети ВРУ Тривають обговорення (слухання 16.02 та 13.03) Перехід СЕП на ISO20022 2022–2023 НБУ Виконано (з 1.04.2023) Оцінка інтеграції з SEPA 2026 НБУ Початок аналізу можливостей Пом’якшення валютних обмежень 2025–2026 НБУ Поступова лібералізація (останнє рішення 14.01.2026) Пілотні SEPA-перекази очікується Банки / НБУ Ще не ініційовано (залежить від законів)

SEPA для України — це не просто технічне оновлення платіжної системи, а крок до глибшої інтеграції з європейським фінансовим простором.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.