Кредитні компанії почали використовувати «Дію» для ідентифікації позичальників

З часом підключення до сервісів "Дії" може стати для фінансових компаній звичною практикою

Небанківські фінансові установи вже можуть підключатися до сервісів застосунку «Дія» для ідентифікації та верифікації клієнтів під час кредитування.

Про це повідомив директор ТОВ «Споживчий центр» (ТМ «ШвидкоГроші») Олександр Холод після зустрічі ради об’єднання ринку споживчого кредитування, передає «Інтерфакс-Україна».

Механізм мультишерингу

«Ми сьогодні говоримо про це вже не як про плани, а як про результат: сервіс уже працює, це вже реальність», — зазначив він.

За його словами, на ринку вже є продуктивні підключення до цих сервісів, а сам механізм, зокрема, передбачає використання мультишерингу, коли клієнт підтверджує у застосунку «Дія» згоду на передачу документів кредитній компанії для оцінки кредитоспроможності.

Доступ до даних із державних реєстрів дає змогу підвищити якість ідентифікації та верифікації клієнтів, а також оцінки їхньої кредитоспроможності, оскільки інформація, отримана безпосередньо від клієнтів, може бути неповною, містити помилки, бути застарілою або навіть згенерованою штучним інтелектом.

Процедура підключення компаній

Для підключення до сервісів компанія має бути ліцензованою, пройти перевірку, заповнити анкетні дані та пройти авторизацію, а у випадку ТОВ «Споживчий центр» цей процес тривав до місяця.

Наступним кроком може стати інтеграція з отриманням інформації про статус військовослужбовців і ветеранів для коректного застосування пільг та перерахунку відсотків за кредитами, це питання наразі опрацьовується спільно з представниками Верховної Ради та Міністерства цифрової трансформації.

Холод також зазначав, що з часом підключення до сервісів «Дії» може стати для фінансових компаній звичною практикою, як і використання BankID, а доступ до даних із державних реєстрів сприятиме підвищенню безпечності та якості фінансових послуг.

