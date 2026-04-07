В Україні стартувала виплата Нацкешбеку за лютий

У вівторок, 7 квітня, на банківські картки українців почнуть зараховувати кешбек за лютий.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Хто отримає виплати

Виплати отримають понад 4,46 млн користувачів програми «Національний кешбек», які накопичили більше ніж дві гривні та обрали картки Національного кешбеку для виплат у застосунку «Дія».

Разом із лютневою виплатою частина користувачів отримає кешбек і за січень, який потребував додаткового опрацювання у взаємодії з банками.

Як працює програма

Кешбек за лютий нараховувався ще за фіксованою ставкою у 10%, а вже з 1 березня програма працює за оновленою диференційованою моделлю. Вона передбачає два рівні кешбеку:

15% — на товари українського виробництва в категоріях із високою часткою імпорту: косметика та засоби гігієни, побутова хімія, товари для дому, ремонту та будівництва, для тварин, канцелярія, одяг, взуття, а також тверді та м’які сири, окремі види макаронних виробів і круп.

5% — у сегментах, де українські виробники вже мають сильні позиції: солодощі, безалкогольні напої, аптечні товари, товари для саду та городу, снеки, консервовані та заморожені продукти, овочі та фрукти, риба та морепродукти, олія, м’ясо, молочні продукти (крім твердих і м’яких сирів), соуси та приправи.

Дізнатися, який саме відсоток кешбеку нараховується на конкретний товар, можна на порталі « Зроблено в Україні » або за допомогою сканера штрихкодів у застосунку «Дія».

Кешбек на пальне

Українці можуть отримувати компенсацію вартості пального, придбаного на АЗС, що беруть участь у програмі:

15% — на дизель;

10% — на бензин;

5% — на автогаз.

В програмі вже працюють майже 190 мереж АЗС. Кешбеком на пальне вже скористалося понад 1,3 млн українців.

Умови участі

Щоб долучитися до програми, необхідно:

відкрити картку для виплат в одному з банків-партнерів;

визначити картки для оплати покупок і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції;

у застосунку «Дія» в розділі «Сервіси» обрати картку для виплат «Національний кешбек».

Кешбек нараховується лише за безготівкову оплату товарів, що беруть участь у програмі. Кошти кешбеку не оподатковуються, не враховуються при призначенні субсидій та пільг і не можуть бути зняті готівкою або переказані на іншу картку.

Їх можна використати для:

оплати комунальних і поштових послуг;

купівлі продуктів і ліків українського виробництва;

придбання книжок;

благодійних внесків, зокрема на підтримку ЗСУ.

Продукти харчування українського виробництва за кошти кешбеку доступні в понад 20 торгових мережах та на онлайн-майданчиках.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.