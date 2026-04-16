У Польщі зростає залежність ринку праці від іноземців

Кількість осіб працездатного віку в Польщі поступово зменшується. Відповідно до демографічних прогнозів, упродовж наступних 35 років кількість працездатного населення в Польщі скорочуватиметься в середньому на 250 тис. осіб щороку.

Як зазначив головний економіст організації «Роботодавці Польщі» Каміль Соболевський, за відсутності іноземних працівників поляки змушені працювати нижче рівня своїх компетенцій, передає InPoland.net.pl.

Ринок праці залежить від іноземців

За даними Головного статистичного управління Польщі (GUS), станом на 31 жовтня 2025 року в країні працювали близько 1,1 млн іноземців. Це на 7,1% більше, ніж роком раніше.

Серед іноземних працівників переважають чоловіки — 59,9%. Водночас 441,3 тис. осіб були зайняті виключно за договорами доручення та подібними формами зайнятості. Найбільшу частку серед іноземців становлять громадяни України.

Роботодавці вважають, що одним із ключових способів компенсувати дефіцит кадрів є залучення працівників з-за кордону.

Згідно з даними GUS, кількість іноземців, які сплачують внески до фондів соціального страхування, у 2025 році зросла на 75 000, з них приблизно 52 000 є громадянами України.

Експерт наголосив, що брак робочої сили є критичною перешкодою для розвитку бізнесу в Польщі. Він вважає, що польська економіка може приймати до 100 000 іноземних працівників щороку без негативного впливу на польських працівників.

На думку Соболевського, наявність іноземних працівників для роботи, що не потребує спеціальної кваліфікації, сприяла б створенню робочих місць для поляків, які потребують вищої кваліфікації.

За словами фахівця, «відсутність іноземців означає, що поляки працюватимуть нижче своїх компетенцій та прагнень». Польща втрачає можливості розвитку, оскільки щорічно дозвіл на постійне проживання в країні отримує менше 10 000 осіб.

На кінець грудня 2025 року кількість іноземців, охоплених польською системою соціального забезпечення, становила 1 288 760 осіб, що на 95 800 більше, ніж роком раніше.

У 2025 році внески іноземців на пенсійне страхування та страхування на випадок інвалідності склали понад 21,3 млрд злотих, що на 2,8 млрд злотих більше, ніж у 2024 році. Лише громадяни України сплатили внесків на загальну суму 13,2 млрд злотих.

Польща тривалий час залишається однією з країн Європи з відносно дешевою робочою силою. Саме це робить її привабливою для інвесторів і дозволяє утримувати нижчі ціни на товари та послуги порівняно із західними країнами.

