Кожен двадцятий працівник у Польщі — українець
Станом на липень 2025 року українці становлять 5% усіх застрахованих працівників у польському Закладі соціального страхування (ZUS). Для порівняння, у 2015 році цей показник становив лише 0,5%.
Про це повідомляє Судово-юридична газета за посиланням на звіт Польського економічного інституту.
Кількість українців у Польщі
Загалом у Польщі нині легально перебувають 1,51 млн мігрантів з України. З них 964,4 тисячі мають статус тимчасового захисту, 482,6 тисячі — дозвіл на тимчасове проживання, ще 57,7 тисячі — дозвіл на постійне проживання.
Водночас у польських дитячих садках і школах навчаються 295,5 тисячі українських дітей, а у вищих навчальних закладах — 47,5 тисячі студентів з України.
Структура зайнятості
Серед дорослих мігрантів 39% зайняті на простих роботах або роботах, що потребують середньої кваліфікації. Це переважно чоловіки, які перебувають у Польщі менше ніж чотири роки.
Ще 30% — це молоді жінки, які прибули протягом останніх чотирьох років і працюють переважно у сфері послуг та освіти.
Не працюють 16% дорослих українців — це безробітні та економічно неактивні, переважно жінки, які також перебувають у країні менше ніж чотири роки.
Ще 15% мігрантів — це молодь, яка проживає у Польщі понад чотири роки та працює на різних посадах.
Вплив українців на польську економіку
Загалом у системі соціального страхування Польщі (ZUS) застраховано 854,2 тисячі українських громадян.
За оцінками PIE, притік українських мігрантів щороку забезпечував зростання польського ВВП на 0,5−2,4% завдяки збільшенню пропозиції робочої сили та підтримці споживчого попиту. Польська економіка адаптувалася до міграції, що проявилося у зростанні спеціалізації та підвищенні продуктивності підприємств і працівників.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Польща тривалий час залишається однією з країн Європи з відносно дешевою робочою силою. Саме це робить її привабливою для інвесторів і дозволяє утримувати нижчі ціни на товари та послуги порівняно із західними країнами. Польща все ще приблизно на 45% дешевша, ніж середній рівень ЄС за витратами на працю.
