0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Кожен двадцятий працівник у Польщі — українець

Світ
38
Притік українських мігрантів щороку забезпечував зростання польського ВВП на 0,5–2,4%
Притік українських мігрантів щороку забезпечував зростання польського ВВП на 0,5–2,4%
Станом на липень 2025 року українці становлять 5% усіх застрахованих працівників у польському Закладі соціального страхування (ZUS). Для порівняння, у 2015 році цей показник становив лише 0,5%.
Про це повідомляє Судово-юридична газета за посиланням на звіт Польського економічного інституту.

Кількість українців у Польщі

Загалом у Польщі нині легально перебувають 1,51 млн мігрантів з України. З них 964,4 тисячі мають статус тимчасового захисту, 482,6 тисячі — дозвіл на тимчасове проживання, ще 57,7 тисячі — дозвіл на постійне проживання.
Водночас у польських дитячих садках і школах навчаються 295,5 тисячі українських дітей, а у вищих навчальних закладах — 47,5 тисячі студентів з України.

Структура зайнятості

Серед дорослих мігрантів 39% зайняті на простих роботах або роботах, що потребують середньої кваліфікації. Це переважно чоловіки, які перебувають у Польщі менше ніж чотири роки.
Ще 30% — це молоді жінки, які прибули протягом останніх чотирьох років і працюють переважно у сфері послуг та освіти.
Читайте також
Не працюють 16% дорослих українців — це безробітні та економічно неактивні, переважно жінки, які також перебувають у країні менше ніж чотири роки.
Ще 15% мігрантів — це молодь, яка проживає у Польщі понад чотири роки та працює на різних посадах.

Вплив українців на польську економіку

Загалом у системі соціального страхування Польщі (ZUS) застраховано 854,2 тисячі українських громадян.
За оцінками PIE, притік українських мігрантів щороку забезпечував зростання польського ВВП на 0,5−2,4% завдяки збільшенню пропозиції робочої сили та підтримці споживчого попиту. Польська економіка адаптувалася до міграції, що проявилося у зростанні спеціалізації та підвищенні продуктивності підприємств і працівників.
Читайте також
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Польща тривалий час залишається однією з країн Європи з відносно дешевою робочою силою. Саме це робить її привабливою для інвесторів і дозволяє утримувати нижчі ціни на товари та послуги порівняно із західними країнами. Польща все ще приблизно на 45% дешевша, ніж середній рівень ЄС за витратами на працю.
Ми також розповідали, в яких країнах Європи найвища і найнижча мінімалка.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
ПольщаУкраїнці в Польщі
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems