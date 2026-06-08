США хочуть використати заморожені іранські активи для компенсації збитків союзникам у Перській затоці — FT Сьогодні 22:03 — Світ

Міністр фінансів США Скотт Бессент розглядає плани використання іранських активів для фінансування відновлення країн Перської затоки, які постраждали від ударів Тегерана. У такий спосіб США прагнуть обмежити наслідки війни для американських союзників на Близькому Сході.

Про це пише hromadske з посиланням на Financial Times.

«Міністерство фінансів використає всі доступні інструменти, щоб надати іранські активи нашим союзникам у Перській затоці для підтримки відновлення та ремонту будь-яких майбутніх збитків, спричинених Іраном», — повідомив FT чиновник з адміністрації Трампа.

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Чиновник додав, що Бессент «доручив своїй команді оцінити стан справ у наших союзників у Перській затоці та запросити комплексні оцінки витрат, пов’язаних з усуненням збитків, завданих Іраном з початку конфлікту».

«Міністерство фінансів також розгляне можливість використати іранські активи для компенсації та ремонту збитків, завданих раніше», — додав чиновник.

Ідея використання активів Ірану — включаючи до 100 млрд доларів заморожених коштів, що зберігаються в різних країнах за кордоном — для фінансування відновлення Перської затоки з’явилася на тлі дискусій між Іраном і США щодо того, чи слід повернути частину цих коштів Тегерану в рамках мирної угоди.

Що відомо про переговори

23 травня Іран, США та Пакистан, який виступає посередником у переговорах щодо закінчення війни на Близькому Сході, заявили про прогрес у перемовинах.

Трамп повідомив, що Сполучені Штати, Іран та низка інших країн «значною мірою узгодили» мирну угоду, та додав, що зараз обговорюються остаточні аспекти та деталі.

Водночас Axios із посиланням на джерела писало, що анонсована угода з Іраном є меморандумом про взаєморозуміння, проєкт якого передбачає припинення вогню на 60 днів, відкриття Ормузької протоки та готовність Ірану обговорювати відмову від отримання ядерної зброї.

25 травня президент США Дональд Трамп заявив, що переговори з Тегераном відбуваються «добре», але попередив про нові атаки, якщо вони проваляться. Уже через кілька годин Центральне командування США заявило про нові удари по Ірану.

hromadske За матеріалами:

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