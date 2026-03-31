Які зміни очікують українців у Польщі з 1 квітня

З 1 квітня 2026 року в країнах ЄС починають діяти оновлені правила для осіб із тимчасовим захистом, що вплинуть і на українців у Польщі.

Зміни стосуються насамперед умов перебування, переходу на довгострокові дозволи та перевірки статусу в різних країнах.

У Польщі ключовою зміною стає перехід зі статусу PESEL UKR на спеціальний дозвіл CUKR, який надає право легального проживання терміном до трьох років. Польська влада підтвердила цю модель як основний шлях для українців після тривалого перебування в країні. Подання заяв відбуватиметься виключно в електронній формі через державний портал MOS, паперові документи прийматися не будуть.

Для отримання дозволу CUKR необхідно виконати кілька умов

Мати безперервний статус UKR щонайменше 365 днів, зберігати його станом на 4 червня 2025 року та на момент подання заявки,

також подати документи не раніше ніж через 30 днів після в’їзду до Польщі.

У разі сумнівів щодо безперервності статусу рекомендується звернутися до місцевих органів соціальної підтримки або профільних організацій.

Водночас заявникам радять завчасно перевірити свої дані та підготувати документи, оскільки недотримання умов може ускладнити отримання дозволу на проживання.

В такій ситуації автоматично припиняється дія тимчасового захисту. Таким чином українці втратять право на отримання допомоги, на яку мали право за статусом UKR.

На що матимуть право

Після отримання карти CUKR громадяни України матимуть право на державні виплати та інші види допомоги на тих же засадах, що і інші іноземці. Також українці після отримання карти побуту CUKR будуть зобов’язані протягом 15 робочих днів повідомити воєводу, який видав карту, про будь-яку зміну місця проживання.

