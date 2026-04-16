ТОП-7 найпоширеніших помилок під час заповнення декларацій Сьогодні 09:06 — Особисті фінанси

Заповнення декларації

Кампанія декларування-2026 завершилася. Водночас якщо після подання декларації до Реєстру ви помітили неточність чи помилку, закон передбачає 30 днів для подання виправленої декларації 1 раз. Щоб подати виправлену декларацію коректно, НАЗК назвало найпоширеніші помилки, яких припускаються декларанти, — від забутих родичів до користування майном.

1. «Забуті» діти та цивільні партнери

Навіть якщо ваші неповнолітні діти проживають окремо (наприклад, після розлучення), вони все одно вважаються членами сім’ї. Тож інформацію про них треба вказувати у декларації.

2. Ігнорування об’єктів нерухомості для проживання

Декларант повинен декларувати квартиру чи будинок, де фактично проживає, навіть якщо вони не є його власністю. Це стосується і житла за кордоном, яке використовувалося вами та/або членами вашої сім’ї протягом звітного періоду.

3. Приховування вартості майна за наявності документів

Якщо в первинних документах (договорі купівлі-продажу, свідоцтві) зазначена вартість квартири, будинку чи авто — її обов’язково слід вказати. Не можна безпідставно обирати позначки «Не відомо» чи «Не застосовується», якщо ці дані існують у первинних документах.

4. Дублювання даних в одному розділі замість декількох

Один і той самий об’єкт може вимагати відображення у різних частинах декларації. Наприклад, отримання автомобіля в подарунок має бути відображене одночасно у розділі 6 (рухоме майно), розділі 11 (доходи) та розділі 14 (видатки та правочини).

5. Помилки у декларуванні спільної сумісної власності подружжя

Якщо майно набуте у шлюбі, але зареєстроване лише на одного з подружжя, воно часто помилково вказується як спільна власність. Правильно зазначати власником того, на кого оформлена реєстрація, а іншого члена подружжя вказувати як такого, що має право користування.

6. Зайві дані про невикористаний кредитний ліміт

Не потрібно вносити інформацію про кредитний ліміт на картці до розділів про заощадження (12) чи зобов’язання (13), якщо ви ним не скористалися. Декларуванню підлягає лише фактично виникла заборгованість, а не потенційна можливість позичити гроші у банку.

7. Відсутність інформації про значні разові видатки

Декларанти часто забувають вказувати разові витрати, сума яких перевищує 50 прожиткових мінімумів. Сюди належать оплата навчання, дороговартісний відпочинок або будь-які інші послуги, вартість яких перетинає встановлений законом поріг.

Раніше ми повідомляли , що за результатами декларування доходи понад 1 млн грн задекларували 8,3 тисячі осіб.

