Декларування-2026: помилки у звітах тепер коштують значно дорожче

Українцям потрібно подати декларації за 2025 рік
Триває щорічна кампанія декларування. Подати електронні декларації за 2025 рік необхідно до 31 березня 2026 року. Водночас помилки або неточності у звітах тепер можуть обійтися значно дорожче.
Про це попередили у пресслужбі Апарату Верховної Ради України

Хто має подати декларацію

Подати електронну декларацію через офіційний портал НАЗК повинні:
  • особи, які у 2025 році обіймали посади або мали статус із обов’язком декларування;
  • особи, які у 2025 році звільнилися з таких посад або втратили відповідний статус.
Своєчасне та повне подання декларації є обов’язковим для всіх суб’єктів декларування.
Виправлення помилок обмежене

Якщо у декларації виявлено помилки, їх можна виправити. Закон дозволяє подати уточнений документ протягом 30 календарних днів після подання основної декларації.
Однак ігнорування строків або подання недостовірних даних тягне за собою юридичну відповідальність.
Відповідальність за недостовірне декларування

У 2025 році набули чинності зміни до законодавства, які підвищили пороги адміністративної та кримінальної відповідальності за недостовірне декларування.
Адміністративна відповідальність настає, якщо:
  • у декларації вказано недостовірні дані на суму від 150 до 750 прожиткових мінімумів;
  • у 2026 році це становить від 499 200 грн до 2 496 000 грн.
Кримінальна відповідальність настає, якщо:
  • від 750 до 2 500 прожиткових мінімумів — від 2 496 000 грн до 8 320 000 грн;
  • понад 2 500 прожиткових мінімумів — більше ніж 8 320 000 грн.
Також змінено підхід до визначення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Вона настає, якщо вартість активів перевищує законні доходи на 3 000 і більше неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У 2026 році це становить 4 992 000 грн і більше.
Раніше ми повідомляли, станом на початок березня понад 3,5 тисячі українців вже задекларували мільйонні доходи.
Світлана Вишковська
За матеріалами:
Finance.ua
