Декларації про майно і доходи: де живе найбільше «мільйонерів» в Україні (інфографіка)

Особисті фінанси
За три місяці 2026 року громадяни України подали 92 тисячі декларацій про майновий стан і доходи. Вони задекларували отримані в 2025 році доходи на загальну суму 74,3 млрд гривень.
Про це пише ДПС.
За результатами декларування громадяни визначили до сплати 1,6 млрд грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Це майже на 560 млн грн більше, ніж торік.
Доходи понад 1 млн грн задекларували 8,3 тисячі осіб. Загалом вони показали 38,2 млрд грн минулорічних доходів і визначили майже 1,1 млрд гривень податкових зобов’язань.Ф
Інфографіка finance.ua: що декларують українці
Рекордсмен наразі серед платників податків за результатами декларування — житель Хмельницької області, який визначив податкові зобов’язання понад 18,3 млн гривень.
Лідери за обсягами задекларованих доходів: Київ — 16,3 млрд грн; Дніпропетровська область — 6,6 млрд грн; Львівська область — 6,0 млрд грн; Київська область — 5,8 млрд грн.
Водночас понад 42 тисячі громадян скористалися правом на податкову знижку. Сума ПДФО, що підлягає поверненню, становить 291,6 млн гривень. Це на 52 млн грн перевищує показник минулого року.
Тетяна Берегова
