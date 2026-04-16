Які галузі бронюють найбільше працівників

В Україні близько 10 млн працівників, з яких 1,3 млн заброньовані

Кількість заброньованих працівників в Україні за останній рік зросла приблизно на третину. За словами міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболєва, на початку 2026 року йшлося про близько 1,3 млн осіб проти приблизно 1 млн раніше. Водночас офіційної деталізованої статистики за галузями та регіонами у відкритому доступі немає.

Про це повідомляє Економічна правда.

Видання зазначає, що на двох найбільших порталах сумарно 197 тис. активних вакансій, з них 17,7 тис. позначають можливість бронювання.

В Україні близько 10 млн працівників, з яких 1,3 млн заброньовані. Тобто частка заброньованих і частка вакансій з можливістю бронювання майже ідентичні.

Бронювання доступне не для всіх компаній, Інфографіка: epravda.com.ua

Бронювання працівників за галузями

За даними work.ua, лідер за часткою вакансій з бронюванням — будівництво й архітектура: майже 29%. Тут найбільший попит мають будівельники: виконроби, монолітники, зварювальники, різнороби. Зарплати — 30−50 тис. грн.

Другий кластер — енергетика: інженери-проєктувальники електричних підстанцій, монтажники сонячних електростанцій, головні інженери з відновлюваних джерел. Зарплати тут вищі: до 120 тис. грн для досвідченого електрика СЕС.

В абсолютних числах картина інша. Будівництво лідирує за часткою, але основна маса вакансій з бронюванням — у виробництві. Тут 4,1 тис. оголошень з відповідною позначкою — більше, ніж у будь-якій іншій сфері. Це логічно, адже виробничий сектор великий. Тут нараховуються 19 тис. вакансій.

У виробництві (частка вакансій з бронюванням — 22%) домінує оборонний сектор.

В оборонному секторі порівняно з іншими категоріями анонімні компанії зустрічаються частіше — таку позначку має майже кожна п’ята вакансія.

Також серед лідерів за кількістю вакансій з бронюванням агробізнес (26%), вище керівництво (24%), телекомунікації, транспорт і логістика (16−19%). В ІТ-секторі вакансій з бронюванням 14,5% - трохи більше за загальноукраїнські 12%.

На нижньому полюсі серед категорій — краса та фітнес (0,7%), готельно-ресторанний бізнес (1,4%), культура і медіа (2,7%). Їх об’єднують ширший кадровий резерв, відсутність прямого зв’язку з виробництвом чи інфраструктурою і, як правило, відсутність статусу критичності в роботодавця.

Географія вакансій з бронюванням

Географія вакансій з бронюванням і, ймовірно, регіональна структура заброньованих так само неоднорідна, як і секторальна. Серед 24 обласних центрів і Києва лідирує Харків — 17% вакансій з бронюванням проти 12% у середньому в країні. За ним ідуть Київ (15%), Житомир (15%) та Запоріжжя (14%).

Серед обласних центрів найвищу частку вакансій із бронюванням має Харків, Інфографіка: epravda.com.ua

Харків — окремий кейс, там бронювання не тримається на одному секторі. У будівництві частка вакансій з бронюванням сягає 41%, у виробництві — 32%, у телекомі — 28%, у транспорті й логістиці — 24%, у медицині — 18%, в ІТ — 17%. Кожна критична функція міста представлена вище за середній показник у країні.

Київ лідирує в абсолютних числах: 4,2 тис. вакансій з бронюванням проти 555 в Харкові. Проте відносна частка в столиці нижча — 15%, бо великий ринок праці розбавляє критичні ролі масою комерційного сектору.

Як раніше писав Finance.ua , з 13 березня на порталі «Дія» запрацювала можливість для підприємств оборонно-промислового комплексу та критично важливих компаній бронювати працівників навіть у разі наявності порушень у військовому обліку.

Також раніше ми повідомляли , що уряд розширив критерії визначення підприємств критично важливими. Тепер до них зможуть відносити компанії, які працюють за контрактами з військовими, зокрема перевозять військові вантажі, ремонтують і обслуговують зброю, боєприпаси, техніку, а також закуповують оборонні товари.

