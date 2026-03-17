Уряд розширює критерії визначення підприємств критично важливими — деталі

Казна та Політика
Кабмін розширює критерії визначення підприємств, установ та організацій критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил України.
Про це йдеться в повідомленні.
Читайте також

Які зміни

Зміни передбачають доповнення чинних критеріїв новою категорією підприємств.
Йдеться про компанії, які виконують контракти з командуваннями видів або окремих родів сил ЗСУ щодо перевезення військових вантажів, ремонту, утримання та експлуатації озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів та їх складових, а також закупівлі товарів оборонного призначення для їх обслуговування.
Читайте також
«Розширення критеріїв дозволить підтримати підприємства, які забезпечують логістику, ремонт та технічне обслуговування оборонної техніки, і тим самим сприятиме стабільному функціонуванню сектору оборони», — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

Що це дає

Очікується, що ухвалення постанови дозволить забезпечити стабільну роботу підприємств, які виконують важливі оборонні завдання та безпосередньо підтримують діяльність Збройних Сил України.
Нагадаємо, з 1 лютого почали діяти нові правила бронювання працівників від мобілізації. Ключова зміна стосується мінімального рівня заробітної плати, який дозволяє підприємствам бронювати працівників, що працюють у сфері критичної інфраструктури або оборони.
З 1 лютого 2026 року мінімальний поріг заробітної плати для бронювання працівників становитиме 21 617 грн. Саме такий рівень доходу є обов’язковою умовою для всіх працівників критичних підприємств і підприємств оборонної сфери. Раніше мінімальна заробітна плата для бронювання складала 20 тис. грн.
Зміни торкнулися процедури поновлення бронювання. Якщо раніше повторно подати заявку після відмови можна було лише через п’ять днів, то тепер це дозволено зробити одразу.
За матеріалами:
Finance.ua
КабмінБронювання
Також за темою
Також за темою
