Роботодавець повинен подати нову заяву на бронювання працівників

Бронювання працівників критично важливих підприємств не є автоматичним процесом.

Про це повідомляють Новини. Live з посиланням на юристів порталу «Юристи.ua».

Старе і нове бронювання

Бронювання від мобілізації — це пільга, яка надається в умовах воєнного стану частині українських підприємств, що визнають критично важливими для функціонування вітчизняної економіки.

Роботодавець має право забронювати від мобілізації частину чи усіх своїх працівників, залежно від того, до якої категорії зараховане підприємство.

До юристів звернувся громадянин, у якого закінчується поточне бронювання від мобілізації. Чоловік поцікавився, чи відбудеться перебронювання у той же день, коли закінчиться попередня бронь.

«На жаль, одразу нова бронь не з’явиться. Роботодавець повинен подати нову заяву на бронювання працівників», — наголосив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.

Час на перебронювання працівників

Дерій пояснив, як довго відбуватиметься перебронювання працівників критично важливих підприємств.

«Бронь з’явиться протягом 72 годин», — запевнив Владислав Дерій.

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, коментуючи ситуацію, згадав, на підставі якого підзаконного акту працює процес перебронювання.

«Нова бронь з’явиться у Вас протягом 72 годин, як це передбачено Постановою КМУ № 76», — наголосив Айвазян.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що з 1 лютого почали діяти нові правила бронювання працівників від мобілізації. Ключова зміна стосується мінімального рівня заробітної плати, який дозволяє підприємствам бронювати працівників, що працюють у сфері критичної інфраструктури або оборони. До основних умов бронювання належать:

рівень заробітної плати не нижче 21 617 грн;

відсутність заборгованості з ЄСВ та податків;

відповідність регіональним критеріям, які встановлюються окремо в кожній області.

Підприємства оборонної промисловості отримують статус критичних автоматично та можуть бронювати до 100% працівників. У приватному секторі перевірка критеріїв є більш жорсткою, а строк дії статусу критичності залежить від конкретного підприємства.

