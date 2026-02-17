Скільки військовозобов’язаних можна забронювати за один день через «Дію» Сьогодні 08:28 — Особисті фінанси

Бронювання працівників через портал «Дія»

Обмежень щодо кількості осіб, яких можна подати у списках на бронювання за один день, не передбачено.

Про це повідомляє Kadroland.

Обмежень немає, а є нюанс

Експерти порталу зазначають, що раніше подати наступну заяву можна було лише після опрацювання попередньої, тобто через 72 години. Отже, за один день можна було подати одну заяву про бронювання, але кількість працівників, включених до цієї заяви, не обмежувалася.

Наразі ж це обмеження скасоване й ви можете подати й декілька заяв, які будуть опрацьовані у ті ж 72 години з моменту подання.

«Наприклад, якщо ви подали одну заяву зранку, а іншу ввечері, то бронювання по першій, скоріше за все, надійде раніше, а за другою за кілька годин або хвилин у межах 72 годин від подання відповідної заяви», — пояснюють експерти.

Що відомо про бронювання працівників через портал «Дія»

Бронювання працівників відбувається лише в електронній формі за допомогою порталу «Дія».

Порядок дій для бронювання через портал «Дія»:

Крок 1. Міністерства, Обласні військові адміністрації вносять до Єдиного переліку критично важливі підприємства, критично важливі установи.

Крок 2. Керівник компанії, що має право на бронювання своїх працівників, подає на порталі «Дія» списки на бронювання та засвідчує заяву електронним підписом.

Як це зробити:

1. Зареєструватися або авторизуватися на порталі «Дія»

2. У вкладці Послуги (вгорі) обрати Бізнесу, далі натиснути Бронювання. На сторінці, що завантажилась, натиснути кнопку «Подати заяву».

3. Перевірити, чи правильно вказані дані про підприємство та співробітників («Відомості про заявника»).

4. Вказати відомості про керівника («Керівник компанії»).

На цьому етапі висвічується інформаційне вікно, в якому вказано: «Керівник має підтвердити список працівників на бронювання електронним підписом. Посилання на підпис надійде керівнику на електронну пошту та в кабінет громадянина в розділ «Зверніть увагу».

5. Вказати відомості про всіх працівників, яких потрібно забронювати.

6. Проставити галочку у полі, де зазначено, що підприємство зобов’язано забезпечити нарахування зарплати працівникам, які бронюються, протягом усього строку дії бронювання не нижче 21 617 грн.

7. Перевірити заповнену заяву та підписати її електронним підписом.

Крок 3. Дія протягом доби надсилає сповіщення керівнику про результат розгляду. У разі відмови у бронюванні наводиться причина.

Крок 4. У випадку, коли відсутні перешкоди для бронювання система автоматично переводить військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк дії відстрочки. З цього моменту він вважається заброньованим, а інформація про бронювання з’являється в застосунку Резерв+.

Бронювання військовозобов’язаного працівника здійснюється автоматично протягом 72 годин у разі, коли військовозобов’язаний:

перебуває на військовому обліку; перебуває у трудових відносинах з критично важливим підприємством; уточнив військово-облікові дані; не перебуває у розшуку.

