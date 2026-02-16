Скільки коштує ремонт у квартирі та в приватному будинку Сьогодні 21:37 — Особисті фінанси

Ремонт у будинку - менш передбачуваний, що впливає і його на вартість

Ремонт — це завжди відчутне навантаження на бюджет, але фінальна сума багато в чому залежить від типу житла. Як правило, оновлення приватного будинку обходиться дорожче, ніж квартири, адже обсяг робіт і кількість технічних нюансів значно більші.

Детальніше про цінову різницю в ремонті розповіла експертка Ірина Луханіна.

Чому ремонт будинку дорожчий

За словами Луханіної, головна причина — у складності та меншій передбачуваності витрат. У процесі робіт у приватному будинку часто з’являються додаткові завдання, які складно оцінити заздалегідь.

Основні чинники зростання вартості:

Більша площа. Навіть якщо ціна за квадратний метр однакова, загальний кошторис у будинку буде вищим через метраж. Крім житлових кімнат, потрібно ремонтувати коридори, сходи, технічні та підсобні приміщення.

Навіть якщо ціна за квадратний метр однакова, загальний кошторис у будинку буде вищим через метраж. Крім житлових кімнат, потрібно ремонтувати коридори, сходи, технічні та підсобні приміщення. Зовнішні елементи та конструкції. Власник будинку оплачує не лише внутрішнє оздоблення, а й фасад, дах, водостічну систему, вхідну групу. Додатково можуть бути тераси, гаражі чи господарські прибудови.

Читайте також Чи реально назбирати на перший внесок на квартиру в Україні за 5 років

Інженерні системи. У приватних будинках часто встановлене автономне опалення, власне водопостачання та каналізація. Заміна котла, радіаторів, труб або модернізація систем значно підвищують бюджет.

У приватних будинках часто встановлене автономне опалення, власне водопостачання та каналізація. Заміна котла, радіаторів, труб або модернізація систем значно підвищують бюджет. Приховані проблеми. Під час ремонту можуть виявитися недоліки утеплення, вентиляції, електрики, гідроізоляції чи перекриттів. Такі роботи зазвичай не закладають у початковий кошторис, тому витрати зростають уже в процесі.

Скільки коштує ремонт у 2026 році

За словами рієлтора Володимира Іванюка, у 2026 році вартість ремонту залежить від стану житла, складності робіт і рівня матеріалів.

У середньому:

базовий ремонт квартири — від 6 000 грн за кв. м;

сучасний ремонт із якісними матеріалами — понад 15 000 грн за кв. м.

Наприклад, оновлення квартири площею 50 кв. м може обійтися приблизно у 300−750 тис. грн залежно від обсягу робіт.

У випадку з будинком витрати більші насамперед через площу. Якщо йдеться про 120 кв. м, базовий ремонт стартує від 720 тис. грн. За використання дорожчих матеріалів або складніших рішень бюджет легко може перевищити 1 млн грн.

Додаткові витрати виникають, якщо потрібно ремонтувати дах, систему опалення чи водопостачання — саме це часто і формує основну різницю у вартості між квартирою та приватним будинком.

«середня вартість капітального ремонту «під ключ» на кінець 2025 року становить близько 600 доларів за квадратний метр. Раніше ми розповідали , що за даними будівельної бригади Maestro,на кінець 2025 року становить близько

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.