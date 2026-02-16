Кожен третій українець отримує посилки з-за кордону — опитування Сьогодні 15:34 — Особисті фінанси

Приблизно половина українців активно користуються посилками по Україні, а міжнародні посилки за останній рік отримувала третина.

Про це свідчать результати дослідження, яке провела соціологічна група «Рейтинг».

Використання сервісів поштових посилок

Майже третина українців (29%) за останній рік отримувала міжнародні посилки. У більшості випадків (68%) їхня вартість не перевищувала 50 євро.

Що стосується внутрішніх посилок, близько половини українців регулярно користуються поштовими послугами, отримуючи або передаючи відправлення хоча б раз на кілька місяців. Приблизно третина з них робить це кілька разів на місяць.

Серед тих, хто отримував товари з-за кордону, 29% зазначили, що замовляли продукти або товари, важливі для подолання наслідків енергетичної кризи.

Найпопулярніші категорії міжнародних відправлень:

одяг і взуття (45%);

електронні пристрої, як-от павербанки, акумулятори і зарядні пристрої (26%).

Важливість міжнародних посилок під час війни

Більшість українців відзначають важливість міжнародних поштових посилок під час війни (64%), зокрема чверть вважає їх критично важливими.

Абсолютна більшість переконана, що подорожчання міжнародних посилок може негативно впливати на волонтерську діяльність й оборону (79%).

Ще більше українці переконані, що на ці сфери можуть негативно вплинути затримки міжнародних посилок (85%).

Вимоги МВФ для України

Кабінет Міністрів у лютому не вноситиме до Верховної Ради законопроєкт про запровадження обов’язкового ПДВ для фізичних осіб-підприємців. На тлі наслідків масованих атак на енергетичну інфраструктуру Міжнародний валютний фонд погодився переглянути частину попередніх фіскальних вимог до України. Зокрема, наразі не йдеться про:

запровадження обов’язкового ПДВ для ФОПів;

податок для цифрових платформ;

мита на міжнародні поштові відправлення (посилки);

зміни щодо військового збору.

Голова парламентського комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев раніше заявляв, що підтримує зменшення порогу, з якого починається оподаткування посилок з-за кордону, з нинішнього рівня у 150 євро. Пропонувалося знизити поріг оподаткування до 45 євро — рівня, який встановлений у ЄС.

