Українцям буде важче отримати довгострокове проживання в Чехії

Чеська влада хоче активніше переходити від практики соціальної допомоги українським біженцям до надання дозволів на проживання тим, хто добре інтегрується, сплачує податки та не отримує від держави жодної допомоги.

Про це на брифінгу після засідання уряду заявив міністр внутрішніх справ Любомір Метнар, повідомляє Укрінформ.

«Ми хочемо, щоб кількість людей, які тут працюють, була більшою, щоб зростала. Тому сьогодні ми схвалили урядову постанову з так званою програмою спеціального довгострокового проживання, яка є інструментом підтримки працюючих та самодостатніх людей, які проживають у Чеській Республіці протягом тривалого часу, працюють, сплачують податки та дотримуються правил», — заявив Метнар.

Хто зможе отримати довгостроковий статус

Ця програма призначена для тих, хто відповідає чітким, суворим умовам та повністю інтегрований. Це означає, що:

ці люди повинні пройти безпекову перевірку;

ніхто, навіть члени їхніх сімей, не можуть отримувати жодних виплат;

вони не повинні мати жодної заборгованості зі страхування;

їхні діти повинні бути зараховані до школи, і, зрештою, вся сім’я повинна досягти валового річного доходу в розмірі 440 тисяч крон.

«Це умови, ми їх так встановили. Ми будемо орієнтуватися на тих, хто справді економічно самодостатній тут, без жодних правопорушень, і хоче тут працювати та повністю інтегруватися», — підкреслив член уряду.

Умовою отримання спеціального дозволу на довгострокове проживання також є те, що біженці повинні проживати в Чеській Республіці з тимчасовим захистом щонайменше 2 роки.

Кількість іноземців у Чехії

Глава МВС поінформував, що станом на початок року на території Чеської Республіки проживає понад 390 300 іноземців з тимчасовим захистом. Понад 180 тисяч з них працюють у Чехії та інтегровані в ринок праці.

За його даними, минулого року заявку на отримання статусу довгострокового проживання подали 80 тис. українців, але лише 17 тис. з них виконали умови, і лише 16 тисяч завершили реєстрацію.

«Для нас довгострокове перебування має бути справедливе для працівників, справедливе для роботодавців і допомагати стабілізувати наш ринок праці, де існує тривалий дефіцит робітників. І тут метою нашого уряду є чіткий перехід від гуманітарної допомоги до трудової інтеграції», — підкреслив Метнар.

Очікується, що відповідний закон буде підготовлений не пізніше травня.

