Майстер із виготовлення меблів

У січні 2026 року Державна служба зайнятості запропонувала понад тисячу вакансій із забезпечення житлом від роботодавця. Станом на кінець місяця на Єдиному порталі вакансій залишалося майже 800 таких пропозицій.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Які умови пропонують роботодавці

На Єдиному порталі вакансій шукачі роботи можуть фільтрувати пропозиції не лише за видом зайнятості, галуззю чи рівнем заробітної плати, а й окремо обирати вакансії із забезпеченням житлом.

У Державній службі зайнятості зазначають, що такі пропозиції не обмежуються низькооплачуваною працею або вузьким переліком професій. Рівень заробітної плати за окремими вакансіями може сягати 120 тис. грн на місяць.

Серед найбільш затребуваних фахівців:

лікарі;

кухарі;

інженери;

слюсарі;

водії;

вантажники.

Де найбільше вакансій із житлом

Протягом січня роботодавці 1055 разів подавали заявки на підбір працівників із забезпеченням житлом. Найчастіше такі пропозиції з’являлися у Києві, з початку 2026 року в столиці зафіксовано близько 200 відповідних вакансій.

Серед регіонів-лідерів за кількістю таких пропозицій також:

Дніпропетровська область;

Київська область;

Львівська область.

Станом на кінець місяця на порталі було 792 активні вакансії з житлом. Найбільша потреба у працівниках зберігалася у Києві та області, а також на Львівщині. Водночас найбільшу кількість працевлаштувань за такими вакансіями забезпечив Дніпропетровський обласний центр зайнятості.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що в 2026 році в Україні запустять цифрову платформу «Обрій», через яку можна буде оформити статус безробітного, отримати виплати та подати заявку на грант для перекваліфікації.

Часто українці стикаються з тим, що у вакансіях роботодавці не вказують розмір заробітної плати. І для багатьох шукачів це вже привід пройти повз і не надсилати резюме. За результатами опитування, найбільша кількість респондентів (32%) зазначили, що не відгукуються на вакансії, якщо в них не вказано рівень оплати. Водночас лише 7% реагують на такі пропозиції так само, як і на вакансії із зазначеною оплатою. Ще 25% респондентів готові відгукуватися на такі вакансії за умови, що інші умови мають привабливий вигляд.

