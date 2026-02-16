Як розблокувати арешт рахунку за порушення військового обліку — поради юристів
Якщо державна виконавча служба заблокувала рахунок порушника військового обліку, у нього є два варіанти розблокування рахунку.
Про це повідомляють Новини.Live.
Як дізнатися про арешт рахунку
Юристи пояснили, що робити громадянину у випадку блокування чи арешту його рахунків.
«Якщо ви не отримали інформацію про блокування через банк, зверніться до органів влади. Якщо блокування рахунку відбулося через ухилення від мобілізації, це, ймовірно, відображається в державних реєстрах», — йдеться у матеріалі.
Крім того, потрібно з’ясувати, чому особа внесена до списків осіб, що ухиляються від мобілізації. Бо, наголосили юристи, бувають і помилки.
Процес зняття арешту з рахунку
Далі потрібно зайнятися розблокування рахунку, але тут все залежатиме від того, якою є причина.
«Якщо ситуація з’ясована і блокування було необґрунтованим, необхідно подати письмову заяву до банку з проханням зняти блокування. Важливо навести аргументи, підкріплені документами (довідки з ТЦК, медичні документи або судові рішення)», — підкреслили фахівці.
У протилежній ситуації варто діяти інакше.
«Якщо блокування сталося через фактичне ухилення від військової служби, необхідно спочатку сплатити заборгованість, а потім здійснити оновлення даних у додатку „Резерв+“. Якщо є повістка, необхідно приїхати до місцевого ТЦК та СП», — пояснили юристи.
Читайте також
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що стати на військовий облік тепер можна без ТЦК та ВЛК у Резерв+. Онлайн-постановка на облік доступна лише для осіб, які роблять це вперше. Скористатися сервісом можуть:
- юнаки 2009 року народження — лише до 31 липня;
- чоловіки 18−59 років, зокрема ті, хто перебуває за межами України, якщо:
— раніше не стояли на обліку;
— мають біометричні документи (ID-картка або біометричний закордонний паспорт).
Для осіб, які були зняті з військового обліку, а також для жінок, постановка на облік здійснюється виключно під час особистого звернення до ТЦК та СП.
