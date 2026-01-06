Які кошти на рахунках не можуть арештувати — перелік
У ситуації фінансової невизначеності багато українців, зокрема ВПО, стикаються з проблемою блокування банківських рахунків. Часто це стосується соціальної допомоги для дітей, одиноких матерів або людей з інвалідністю. Водночас не всі кошти підлягають арешту — закон чітко визначає, які виплати захищені.
Про це повідомляє Юридичний порадник для ВПО.
Які кошти не можуть арештувати
Згідно із Законом «Про виконавче провадження», стягнення не застосовується до таких виплат:
- вихідну допомогу при звільненні;
- компенсацію витрат працівника при переведенні чи службовому відрядженні;
- польове забезпечення, надбавки до зарплати тощо;
- матеріальну допомогу особам, які втратили право на безробіття;
- допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами;
- одноразову допомогу при народженні дитини;
- допомогу при усиновленні;
- допомогу на дітей під опікою/піклуванням;
- допомогу на дітей одиноким матерям;
- допомогу особам, які доглядають трьох і більше дітей до 16 років, або дитину з інвалідністю;
- допомогу на лікування;
- допомогу на поховання;
- щомісячну грошову допомогу на території, що зазнала радіоактивного забруднення;
- дотації на обіди, путівки за рахунок соцфонду.
Також не здійснюється стягнення із сум:
- неоподатковуваного розміру матеріальної допомоги;
- компенсації за видане обмундирування чи натуральне постачання;
- вихідної допомоги військовослужбовцям, працівникам поліції та ДКВС України;
- одноразової допомоги у разі загибелі, інвалідності чи часткової втрати працездатності військовослужбовців та резервістів;
- допомоги, пов’язаної із протезуванням/ортезуванням учасників АТО/ООС, благодійної допомоги таким особам незалежно від джерела чи суми.
«Якщо на ваш рахунок надійшла соціальна допомога чи виплати для дитини із переліку — такі кошти не можуть бути правомірно арештованими», — наголощують юристи.
Крім того, якщо ви отримуєте компенсацію за зруйноване чи пошкоджене житло за державною програмою та вам перераховують кошти в рамках процедури компенсації — банк та виконавча служба не мають права арештовувати ці кошти.
Чому блокують кошти, що мають бути захищеними
Навіть захищені виплати іноді потрапляють під арешт через технічні або формальні помилки:
- зберігання соціальних виплат на загальному рахунку разом із власними заощадженнями;
- відсутність окремого рахунку для компенсацій або соціальної допомоги;
- неоскарження арешту і очікування, що ситуація вирішиться сама;
- відсутність звернення до банку чи виконавця за поясненням причин блокування.
Що робити, якщо такий рахунок арештовано
- Зверніться до банку та дізнайтеся: причину арешту, виконавця та номер провадження.
- Перевірте, чи рахунок є «спеціальним» для соціальних виплат чи компенсацій, і отримайте відповідну довідку.
- Підготуйте звернення до виконавця із заявою про зняття арешту та додайте документи з банку.
- Якщо виконавець відмовив — оцініть законність дій та, за потреби, подайте скаргу або звернення до суду.
Читайте також
Особливості воєнного стану
Під час воєнного стану фізособи-боржники можуть витрачати з арештованого рахунку до двох мінімальних зарплат (16 000 грн у 2025 році).
Для цього потрібно подати заяву виконавцю, який протягом 2 робочих днів оформить постанову для банку. Це дозволяє частково користуватися коштами навіть під арештом.
Раніше ми повідомляли, що треба зробити для зняття арешту з рахунків.
Поділитися новиною
Також за темою
Скільки компаній у Британії належать українцям і чим вони займаються — дані YouControl
З 2026 року учасники бойових дій можуть отримати податкову знижку за оренду житла
Які кошти на рахунках не можуть арештувати — перелік
Військовий збір у 2026 році: що потрібно знати ФОПам
З 1 січня зросли розмір допомоги по безробіттю компенсації за працевлаштування: нові суми
Служба у Силах оборони: зарплати, пропозиція та попит у 2025