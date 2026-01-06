0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які кошти на рахунках не можуть арештувати — перелік

Особисті фінанси
201
Які кошти на рахунках не можуть арештувати — перелік
Які кошти на рахунках не можуть арештувати — перелік
У ситуації фінансової невизначеності багато українців, зокрема ВПО, стикаються з проблемою блокування банківських рахунків. Часто це стосується соціальної допомоги для дітей, одиноких матерів або людей з інвалідністю. Водночас не всі кошти підлягають арешту — закон чітко визначає, які виплати захищені.
Про це повідомляє Юридичний порадник для ВПО.

Які кошти не можуть арештувати

Згідно із Законом «Про виконавче провадження», стягнення не застосовується до таких виплат:
  • вихідну допомогу при звільненні;
  • компенсацію витрат працівника при переведенні чи службовому відрядженні;
  • польове забезпечення, надбавки до зарплати тощо;
  • матеріальну допомогу особам, які втратили право на безробіття;
  • допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами;
  • одноразову допомогу при народженні дитини;
  • допомогу при усиновленні;
  • допомогу на дітей під опікою/піклуванням;
  • допомогу на дітей одиноким матерям;
  • допомогу особам, які доглядають трьох і більше дітей до 16 років, або дитину з інвалідністю;
  • допомогу на лікування;
  • допомогу на поховання;
  • щомісячну грошову допомогу на території, що зазнала радіоактивного забруднення;
  • дотації на обіди, путівки за рахунок соцфонду.
Також не здійснюється стягнення із сум:
  • неоподатковуваного розміру матеріальної допомоги;
  • компенсації за видане обмундирування чи натуральне постачання;
  • вихідної допомоги військовослужбовцям, працівникам поліції та ДКВС України;
  • одноразової допомоги у разі загибелі, інвалідності чи часткової втрати працездатності військовослужбовців та резервістів;
  • допомоги, пов’язаної із протезуванням/ортезуванням учасників АТО/ООС, благодійної допомоги таким особам незалежно від джерела чи суми.
«Якщо на ваш рахунок надійшла соціальна допомога чи виплати для дитини із переліку — такі кошти не можуть бути правомірно арештованими», — наголощують юристи.
Крім того, якщо ви отримуєте компенсацію за зруйноване чи пошкоджене житло за державною програмою та вам перераховують кошти в рамках процедури компенсації — банк та виконавча служба не мають права арештовувати ці кошти.
Читайте також

Чому блокують кошти, що мають бути захищеними

Навіть захищені виплати іноді потрапляють під арешт через технічні або формальні помилки:
  • зберігання соціальних виплат на загальному рахунку разом із власними заощадженнями;
  • відсутність окремого рахунку для компенсацій або соціальної допомоги;
  • неоскарження арешту і очікування, що ситуація вирішиться сама;
  • відсутність звернення до банку чи виконавця за поясненням причин блокування.

Що робити, якщо такий рахунок арештовано

  1. Зверніться до банку та дізнайтеся: причину арешту, виконавця та номер провадження.
  2. Перевірте, чи рахунок є «спеціальним» для соціальних виплат чи компенсацій, і отримайте відповідну довідку.
  3. Підготуйте звернення до виконавця із заявою про зняття арешту та додайте документи з банку.
  4. Якщо виконавець відмовив — оцініть законність дій та, за потреби, подайте скаргу або звернення до суду.
Читайте також

Особливості воєнного стану

Під час воєнного стану фізособи-боржники можуть витрачати з арештованого рахунку до двох мінімальних зарплат (16 000 грн у 2025 році).
Для цього потрібно подати заяву виконавцю, який протягом 2 робочих днів оформить постанову для банку. Це дозволяє частково користуватися коштами навіть під арештом.
Раніше ми повідомляли, що треба зробити для зняття арешту з рахунків.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems