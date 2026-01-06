Які кошти на рахунках не можуть арештувати — перелік Сьогодні 14:03 — Особисті фінанси

Які кошти на рахунках не можуть арештувати — перелік

У ситуації фінансової невизначеності багато українців, зокрема ВПО, стикаються з проблемою блокування банківських рахунків. Часто це стосується соціальної допомоги для дітей, одиноких матерів або людей з інвалідністю. Водночас не всі кошти підлягають арешту — закон чітко визначає, які виплати захищені.

Про це повідомляє Юридичний порадник для ВПО.

Які кошти не можуть арештувати

Згідно із Законом «Про виконавче провадження», стягнення не застосовується до таких виплат:

вихідну допомогу при звільненні;

компенсацію витрат працівника при переведенні чи службовому відрядженні;

польове забезпечення, надбавки до зарплати тощо;

матеріальну допомогу особам, які втратили право на безробіття;

допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами;

одноразову допомогу при народженні дитини;

допомогу при усиновленні;

допомогу на дітей під опікою/піклуванням;

допомогу на дітей одиноким матерям;

допомогу особам, які доглядають трьох і більше дітей до 16 років, або дитину з інвалідністю;

допомогу на лікування;

допомогу на поховання;

щомісячну грошову допомогу на території, що зазнала радіоактивного забруднення;

дотації на обіди, путівки за рахунок соцфонду.

Також не здійснюється стягнення із сум:

неоподатковуваного розміру матеріальної допомоги;

компенсації за видане обмундирування чи натуральне постачання;

вихідної допомоги військовослужбовцям, працівникам поліції та ДКВС України;

одноразової допомоги у разі загибелі, інвалідності чи часткової втрати працездатності військовослужбовців та резервістів;

допомоги, пов’язаної із протезуванням/ортезуванням учасників АТО/ООС, благодійної допомоги таким особам незалежно від джерела чи суми.

«Якщо на ваш рахунок надійшла соціальна допомога чи виплати для дитини із переліку — такі кошти не можуть бути правомірно арештованими», — наголощують юристи.

Крім того, якщо ви отримуєте компенсацію за зруйноване чи пошкоджене житло за державною програмою та вам перераховують кошти в рамках процедури компенсації — банк та виконавча служба не мають права арештовувати ці кошти.

Чому блокують кошти, що мають бути захищеними

Навіть захищені виплати іноді потрапляють під арешт через технічні або формальні помилки:

зберігання соціальних виплат на загальному рахунку разом із власними заощадженнями;

відсутність окремого рахунку для компенсацій або соціальної допомоги;

неоскарження арешту і очікування, що ситуація вирішиться сама;

відсутність звернення до банку чи виконавця за поясненням причин блокування.

Що робити, якщо такий рахунок арештовано

Зверніться до банку та дізнайтеся: причину арешту, виконавця та номер провадження. Перевірте, чи рахунок є «спеціальним» для соціальних виплат чи компенсацій, і отримайте відповідну довідку. Підготуйте звернення до виконавця із заявою про зняття арешту та додайте документи з банку. Якщо виконавець відмовив — оцініть законність дій та, за потреби, подайте скаргу або звернення до суду.

Особливості воєнного стану

Під час воєнного стану фізособи-боржники можуть витрачати з арештованого рахунку до двох мінімальних зарплат (16 000 грн у 2025 році).

Для цього потрібно подати заяву виконавцю, який протягом 2 робочих днів оформить постанову для банку. Це дозволяє частково користуватися коштами навіть під арештом.

