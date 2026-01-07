0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Польщі стартував пілотний проєкт скороченого робочого тижня

Особисті фінанси
21
У Польщі стартував пілотний проєкт скороченого робочого тижня
У Польщі стартував пілотний проєкт скороченого робочого тижня
З 1 січня 2026 року в Польщі розпочався ключовий етап пілотної програми скороченого робочого часу. У межах програми працівники можуть працювати менше без зменшення заробітної плати або отримати додаткові дні відпустки.
Про це пише InPoland.net.pl.

Деталі програми

Пілотна програма триватиме з 1 січня до 31 грудня 2026 року. У ній беруть участь 90 роботодавців з усієї Польщі, як державні установи, так і приватні компанії. Загальна кількість працівників у цих організаціях перевищує 5 тис. осіб.
Метою пілоту є оцінка того, як скорочення робочого часу впливає на бізнес-процеси, функціонування підприємств, якість і ефективність роботи, а також на добробут працівників.
Читайте також
Програма не передбачає єдиної обов’язкової моделі. Роботодавці самостійно обирають формат, який найкраще відповідає специфіці їхньої діяльності. Серед запропонованих варіантів:
  • чотириденний робочий тиждень, зокрема з вихідним у п’ятницю;
  • скорочений щоденний робочий час, наприклад до шести або семи годин;
  • додаткові вихідні дні протягом місяця;
  • подовжена щорічна відпустка;
  • гібридні моделі, що поєднують кілька підходів.
За умовами пілотної програми, зміни мають охоплювати щонайменше половину штатних працівників. При цьому рівень заробітної плати не може бути знижений протягом усього періоду реалізації проєкту.
Значна частина учасників програми — це органи місцевого самоврядування. Місцева влада наголошує, що скорочений робочий час йтиме пліч-о-пліч з кращою організацією та цифровізацією, і що мешканці не відчують незручностей від змін.

Фінансування та звітність

Кожен роботодавець, який відповідає вимогам пілотної програми, може отримати фінансування до 1 мільйона злотих.
Середня підтримка становить приблизно 500 000 злотих, а сума дофінансування на одного працівника не може перевищувати 20 000 злотих.
Читайте також
Фінансування здійснюється з Фонду праці, а загальний бюджет програми на 2025−2027 роки становить 50 мільйонів злотих.
Роботодавці повинні будуть подати остаточні звіти та опитування працівників і роботодавців до Міністерства сім’ї, праці та соціальної політики до 15 травня 2027 року. Тільки тоді міністерство вирішить, чи стане скорочений робочий час системним рішенням і чи можливі зміни до Трудового кодексу.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems