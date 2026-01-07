У Польщі стартував пілотний проєкт скороченого робочого тижня Сьогодні 17:21 — Особисті фінанси

З 1 січня 2026 року в Польщі розпочався ключовий етап пілотної програми скороченого робочого часу. У межах програми працівники можуть працювати менше без зменшення заробітної плати або отримати додаткові дні відпустки.

Про це пише InPoland.net.pl.

Деталі програми

Пілотна програма триватиме з 1 січня до 31 грудня 2026 року. У ній беруть участь 90 роботодавців з усієї Польщі, як державні установи, так і приватні компанії. Загальна кількість працівників у цих організаціях перевищує 5 тис. осіб.

Метою пілоту є оцінка того, як скорочення робочого часу впливає на бізнес-процеси, функціонування підприємств, якість і ефективність роботи, а також на добробут працівників.

Програма не передбачає єдиної обов’язкової моделі. Роботодавці самостійно обирають формат, який найкраще відповідає специфіці їхньої діяльності. Серед запропонованих варіантів:

чотириденний робочий тиждень, зокрема з вихідним у п’ятницю;

скорочений щоденний робочий час, наприклад до шести або семи годин;

додаткові вихідні дні протягом місяця;

подовжена щорічна відпустка;

гібридні моделі, що поєднують кілька підходів.

За умовами пілотної програми, зміни мають охоплювати щонайменше половину штатних працівників. При цьому рівень заробітної плати не може бути знижений протягом усього періоду реалізації проєкту.

Значна частина учасників програми — це органи місцевого самоврядування. Місцева влада наголошує, що скорочений робочий час йтиме пліч-о-пліч з кращою організацією та цифровізацією, і що мешканці не відчують незручностей від змін.

Фінансування та звітність

Кожен роботодавець, який відповідає вимогам пілотної програми, може отримати фінансування до 1 мільйона злотих.

Середня підтримка становить приблизно 500 000 злотих, а сума дофінансування на одного працівника не може перевищувати 20 000 злотих.

Фінансування здійснюється з Фонду праці, а загальний бюджет програми на 2025−2027 роки становить 50 мільйонів злотих.

Роботодавці повинні будуть подати остаточні звіти та опитування працівників і роботодавців до Міністерства сім’ї, праці та соціальної політики до 15 травня 2027 року. Тільки тоді міністерство вирішить, чи стане скорочений робочий час системним рішенням і чи можливі зміни до Трудового кодексу.

