У Держслужби зайнятості прокоментували можливість введення в Україні чотириденного робочого тижня — Finance.ua

У Держслужби зайнятості прокоментували можливість введення в Україні чотириденного робочого тижня Сьогодні 10:01 — Особисті фінанси

У Держслужби зайнятості прокоментували можливість введення в Україні чотириденного робочого тижня

В умовах воєнного стану запровадження чотириденного робочого тижня в Україні не розглядається. Наразі ринок праці перейшов на воєнні рейки. Максимальний тижневий обсяг робочих годин зараз може нараховувати до 60-ти замість звичайних 40-ка годин. Але у мирні часи розмова про перехід на чотириденний робочий тиждень можлива.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби зайнятості.

«Говорити про перехід України на чотириденний робочий тиждень під час війни було б дивно. Українці або у війську, або для війська. Ринок праці також перейшов на воєнні рейки, ухвалено спеціальний закон „Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану“. Святкові дні під час війни вважаються звичайними робочими, без подвоєної оплати чи компенсації додатковим відпочинком. А залучати до роботи у вихідні під час війни можливо без згоди профспілки», — сказано в повідомленні.

У яких країнах запровадили чотириденний робочий тиждень

Сьогодні Ісландія, Німеччина, Бельгія, Велика Британія, Іспанія, Франція, Литва, Японія та Об’єднані Арабські Емірати впроваджують у своїх країнах модель скороченого робочого тижня в окремих галузях економіки. На початку місяця в Польщі також стартував експеримент Міністерства праці, в якому роботодавці можуть запропонувати своїм працівникам альтернативні моделі скороченого робочого часу.

Читайте також Чотириденній робочий тиждень стає трендом: де запровадили

На сьогодні Ісландія залишається лідером у світі за швидкістю скорочення робочого тижня, де до 90% ісландців уже працюють за скороченим графіком або іншими послабленнями.

В Німеччині за результатом шестимісячного пілотного проєкту на чотириденний робочий тиждень 60% організацій застосували 4-денний робочий тиждень до 90−100% своїх співробітників. Чотири дні по 10 годин дозволила своїм працівникам Бельгія.

Яка ситуація з подібним переходом в Україні

В Україні чотириденний робочий тиждень на законодавчому рівні не передбачений. Згідно з Кодексом законів про працю стандартними передбачено 40 годин на тиждень. Скорочення цього часу можливе для неповнолітніх, людей з інвалідністю або за домовленістю з роботодавцем. До того ж в умовах воєнного стану на окремих об’єктах критичної інфраструктури тривалість робочого тижня збільшена до 60 годин.

«Наразі в країні відсутні законодавчі ініціативи стосовно скорочення тривалості робочого тижня, проте наявні у Служби вакансії від роботодавців диференціюються за режимом робочого часу. Є робочі місця, які пропонують 5-денний робочий тиждень, неповний чи ненормований робочий час, підсумований облік робочого часу, роботу змінами, з поділом робочого дня на частини та у нічний час», — пояснює заступниця начальника управління по роботі з роботодавцями Державної служби зайнятості Євгенія Підлісна.

Читайте також Країни, де запровадили чотириденний робочий тиждень

В Україні схожий пілотний проєкт у 2019 році спробувала впроваджувати ІТ-компанія Brighta.

Перші результати після переходу на чотириденний робочий тиждень були оптимістичні — працівники стали щасливішими, а рівень вигорання знизився. Проте, зрештою в деяких напрямах рівень продуктивності впав і компанія переглянула свій підхід до визначення тривалості робочого тижня.

«Цей результат не є чимось новим, багато країн та компаній, які перейшли на чотири робочі дні, відзначають, що попри краще самопочуття працівників, зменшення стресу й вигорання, надто часто спостерігається падіння їх продуктивності. Особливо це відчутно в умовах погодинної оплати праці», — зазначили в Держслужбі зайнятості.

Читайте також В одній з європейських країн запроваджують обов’язкові роботи для біженців

Наразі країни, які запровадили чотириденний робочий тиждень, відзначають, що найкраще такий графік підходить для ІТ-сектору, креативних та аналітичних професій та для сфери з оплатою за результат. Найбільш незручним такий робочий тиждень є для сфери послуг, виробництва, аграрного сектору та робочих місць з погодинною оплатою праці. Поки що чотириденний робочий тиждень в Україні можливий у форматі локальних домовленостей.

Нагадаємо, народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев висловив думку , що навіть в умовах війни в Україні можна було б запровадити чотириденний робочий тиждень, але лише як добровільну ініціативу. Він вважає, що такий формат можна було б дозволити як експеримент. Проте примусове запровадження чотириденного тижня, на його думку, у період війни є недоцільним.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.