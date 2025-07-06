В одній з європейських країн запроваджують обов’язкові роботи для біженців — Finance.ua

В одній з європейських країн запроваджують обов’язкові роботи для біженців
Австрійська федеральна земля Бургенланд з 1 липня 2025 року вводить обов’язкову участь біженців у громадських роботах. Всі біженці будуть зобов’язані виконувати певні трудові завдання.
Про це повідомляє видання Bild.
Які види робіт виконуватимуть біженці
Відмова від участі в громадських роботах без вагомої причини потягне за собою серйозні наслідки.
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Особи, які отримують притулок у Бургенланді, тепер зобов’язані брати участь у робочих програмах, що включають такі види діяльності:
- догляд за парками;
- допомога в будинках для людей похилого віку;
- прибирання.
За участь у цих програмах біженці отримуватимуть оплату в розмірі 1,6 євро на годину, що майже вдесятеро менше за середню погодинну зарплату по країні.
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«Той, хто постійно отримує підтримку від держави, має також брати на себе відповідальність і віддавати щось суспільству», — заявила міністерка соцполітики Бургенланда Даніела Вінклер.
Що буде, якщо відмовитися від участі у роботах
У своїй заяві представниця наголосила, що особи, які двічі без поважних причин відмовляться виконувати доручену роботу, можуть зіткнутися зі скороченням соціальної допомоги.
У такому разі біженці ризикують втратити базову підтримку — їм може бути надано лише спальне місце замість повноцінного житла, обмежено доступ до медичного страхування, мінімального харчування та базового лікування.
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