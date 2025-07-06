В одній з європейських країн запроваджують обов’язкові роботи для біженців — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В одній з європейських країн запроваджують обов’язкові роботи для біженців

Світ
165
В одній з європейських країн запроваджують обов’язкові роботи для біженців
В одній з європейських країн запроваджують обов’язкові роботи для біженців
Австрійська федеральна земля Бургенланд з 1 липня 2025 року вводить обов’язкову участь біженців у громадських роботах. Всі біженці будуть зобов’язані виконувати певні трудові завдання.
Про це повідомляє видання Bild.

Які види робіт виконуватимуть біженці

Відмова від участі в громадських роботах без вагомої причини потягне за собою серйозні наслідки.
Читайте також
Особи, які отримують притулок у Бургенланді, тепер зобов’язані брати участь у робочих програмах, що включають такі види діяльності:
  • догляд за парками;
  • допомога в будинках для людей похилого віку;
  • прибирання.
За участь у цих програмах біженці отримуватимуть оплату в розмірі 1,6 євро на годину, що майже вдесятеро менше за середню погодинну зарплату по країні.
Читайте також
«Той, хто постійно отримує підтримку від держави, має також брати на себе відповідальність і віддавати щось суспільству», — заявила міністерка соцполітики Бургенланда Даніела Вінклер.

Що буде, якщо відмовитися від участі у роботах

У своїй заяві представниця наголосила, що особи, які двічі без поважних причин відмовляться виконувати доручену роботу, можуть зіткнутися зі скороченням соціальної допомоги.
У такому разі біженці ризикують втратити базову підтримку — їм може бути надано лише спальне місце замість повноцінного житла, обмежено доступ до медичного страхування, мінімального харчування та базового лікування.
За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems