Українські біженці добре інтегруються на європейському ринку праці. Це ускладнює їхнє повернення — FT — Finance.ua
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Українські біженці добре інтегруються на європейському ринку праці. Це ускладнює їхнє повернення — FT

Особисті фінанси
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Українські біженці добре інтегруються на європейському ринку праці. Це ускладнює їхнє повернення — FT
Українські біженці добре інтегруються на європейському ринку праці. Це ускладнює їхнє повернення — FT
Українські біженці добре інтегруються на європейському ринку праці і це ускладнює їхнє повернення.
Про це повідомляють експерти Центру економічної стратегії з посиланням на статтю Financial Times.
Зазначається, що понад 5 млн українців залишаються за кордоном після початку повномасштабного вторгнення. За даними Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), у багатьох країнах рівень їхньої зайнятості вже вдвічі вищий, ніж у середньому серед інших груп біженців. Особливо це помітно в Польщі, де й до війни були стійкі міграційні зв’язки та мовна близькість. Додатковим фактором став статус тимчасового захисту, який одразу відкрив доступ до ринку праці. Натомість у таких країнах як Норвегії, де мова й культура більш віддалені, інтеграція відбувається повільніше.
За даними регулярних опитувань Центру економічної стратегії, на які спирається Financial Times, наприкінці 2022 року 28% біженців зазначали, що змушені економити або позичати гроші, щоби придбати одяг. Але вже до кінця 2024 року цей показник знизився до довоєнного рівня — 18%.
Інфографіка: Financial Times
Інфографіка: Financial Times
Близько двох третин українських біженців мають вищу освіту, а понад 40% ступінь магістра чи вище. Це не лише більше, ніж серед інших біженців, а й вище, ніж у середньому в деяких країнах, що їх приймають. Утім, багато хто працює на позиціях, що не відповідають кваліфікації: у готелях, закладах харчування, адміністративних установах і промисловості.
Серед причин, чому біженці часто обирають роботу не за фахом — мовні бар’єри та складність підтвердження дипломів і кваліфікацій. Тим не менш, рівень їхніх доходів поступово зростає.
«Але з інтеграцією в нове суспільство приходить і нова проблема: менше бажання повертатися. За три роки частка українців, які точно планують повернення додому, знизилась із 50% до 20%», — наголосили експерти.
Інфографіка: Financial Times
Інфографіка: Financial Times
Масштабна відбудова житла та економіки, підтримана міжнародною спільнотою, могла б стимулювати повернення. Водночас сильна діаспора — це також потенційна перевага для України: у вигляді грошових переказів, інвестицій і торговельних зв’язків.
Нагадаємо, раніше директорка Інституту демографії та проблем якості життя Елла Лібанова заявляла, що найскладніше буде повернути в Україну тих біженців, які виїхали у Німеччину через повномасштабне російське вторгнення. Якщо українці вже потрапили до ФРН, то навряд чи вони будуть повертатися, навіть в разі зменшення виплат, розмірковувала Елла Лібанова. За її словами, більше шансів повернути наших громадян з Польщі, Румунії, Болгарії.
За даними опитування компанії Info Sapiens, за межами України, за різними сценаріями, можуть залишитися від 1,7 млн до 2,7 млн українців. Неповернення українців матиме суттєвий вплив на українську економіку, яка може втратити від 5,1% до 7,8% свого ВВП щороку.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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