Експерти назвали 4 групи біженців: скільки планує повернутись (опитування) — Finance.ua

Експерти назвали 4 групи біженців: скільки планує повернутись (опитування) Сьогодні 08:00

Експерти назвали 4 групи біженців: скільки планує повернутись (опитування)

За кордоном нині перебуває 5,2 млн біженців, що на 300 тис. більше ніж у січні 2024 року.

За межами України за різними сценаріями можуть залишитися від 1,7 млн до 2,7 млн українців. Це на 300−400 тис. осіб більше, ніж експерти розраховували станом на січень 2024 року.

Неповернення українців матиме суттєвий вплив на українську економіку, яка може втратити від 5,1% до 7,8% свого ВВП щороку.

Найбільшу частку складають жінки (найбільше віком 35−44 років — 13%) та діти.

Де найбільше

Найбільше біженців у Європі перебуває у Німеччині (27%) та Польщі (23%).

Частка біженців яким вистачало на як базові, так і на дорогі речі зросла (31.4%) у порівнянні із травнем 2023 року (6%) і майже повернулась до довоєнного рівня — 34.7%.

Багато країн поступово скорочують витрати на біженців та роблять умови для них більш жорсткими, ніж на початку повномасштабного вторгне

Подальша політика приймаючих країн значною мірою залежатиме від розвитку безпекової ситуації в Україні. У разі припинення бойових дій або значного покращення безпекового середовища на території України країни можуть скасувати преференційний режим для українських біженців та перевести їх на стандартні міграційні умови або ж запровадити вільний рух робочої сили.

Прогнози на майбутнє

Згідно з опитуванням Info Sapiens, вже менше половини українців (43%), які натепер перебувають за кордоном, загалом планують повернутися до України.

У попередніх хвилях дослідження ця частка становила 52% у січні 2024 року , 74% у грудні 2022.

Лише 20% опитаних повністю впевнені, що повернуться. Що довше триватиме війна, то більше українців адаптуються до життя за кордоном.

У більшості, ця когорта не визначилась щодо термінів повернення.

Експерти визначили 4 групи біженців

Перша група (28% від усіх біженців) — це «патріотичні».

Вони більше за інших сумують за Україною та хочуть повернутися на Батьківщину. Майже 86% респондентів з цієї групи кажуть, що точно або скоріше прагнуть повернутись до України, тоді як серед усіх біженців таких лише 43%. Представники цієї групи частіше побоюються, що можуть зіткнутися з труднощами у забезпеченні свого життя за кордоном. Для них найбільш важливим фактором при прийнятті рішення про повернення є остаточне закінчення війни.

Друга група (24% від усіх біженців) — це «квазітрудові мігранти». Представники цієї групи більш схильні працювати в країні перебування (73% порівняно з 47% серед усіх біженців) та більш мотивовані економічними, а не безпековими факторами. Вони менш налаштовані повертатися до України і більш прив’язані до життя в поточній країні.

Представники цієї групи краще за інших знають мову країни перебування: 29% знають мову на рівні В2 чи вище, порівняно з 18% серед усіх біженців. Порівняно з іншими групами, люди в цій групі менш схильні отримувати соціальну допомогу.

Третя група (22% від усіх біженців) — «класичні біженці». Ця група найбільше відповідає загальноприйнятому портрету середньостатистичного біженця з України. Вони частіше за інші групи виїжджали на самому початку повномасштабної війни (54% порівняно із 39% серед усіх біженців).

Ці люди також більш схильні отримувати соціальну допомогу у країні перебування ніж середньостатистичний респондент. Оскільки біженці насамперед керуються безпековими, а не економічними факторами, ця група найбільше залежить від них, вирішуючи, повертатися чи ні.

Четверта група (26% від усіх біженців) — це «люди із зони бойових дій». Українці, які були вимушені покинути свої домівки через активні бойові дії або окупацію їхніх регіонів. Крім безпекових чинників, економічні теж були вагомими, однак менше ніж для респондентів з інших груп.

Вони більше за інших отримують допомогу в країні перебування: житло від держави, гуманітарну допомогу та соціальні виплати. Представники цієї групи є більш впевненими щодо повернення в Україну: 26,3% точно планують повернутись до України порівняно з 20% серед усіх біженців. Водночас, вони також більш схильні точно не планувати своє повернення.

Що впливає

На рішення повернутися додому впливають як безпекові, так і економічні чинники. На таке рішення позитивно вплинули б:

остаточне закінчення війни (53%),

вищий рівень життя в Україні (46%),

можливість знайти добре оплачувану роботу (33%),

припинення бойових дій та повітряних ударів по місту, в яке планують повернутися (31%),

та припинення бойових дій у рідному регіоні (24%).

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