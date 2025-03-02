З якої країни буде найважче повернути українських біженців: відповідь експертки — Finance.ua

З якої країни буде найважче повернути українських біженців: відповідь експертки Сьогодні 18:21 — Світ

З якої країни буде найважче повернути українських біженців: відповідь експертки

Найскладніше буде повернути в Україну тих біженців, які виїхали у Німеччину через повномасштабне російське вторгення.

Про це заявила директорка Інституту демографії та проблем якості життя Елла Лібанова.

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Вона зауважила, за кількістю біженців лідирує Польща, проте німецький ринок праці більш ємний. До того ж із кінця 2022 року українці з Польщі більше виїжджають саме до Німеччини.

Чому буде складно повернути українців з Німеччини

За словами Лібанової, робочі руки потрібні всім європейським країнам, оскільки населення там старіє, і саме українці можуть стати важливим ресурсом для ринку праці.

Особливо це стосується Німеччини, де біженців активно навчають мови та спрощують процедуру визнання дипломів.

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«У Німеччині дуже довгий час була політика, яка певною мірою заохочувала людей не працювати. Вони зараз її змінюють і вже багато кроків зробили на шляху спрощення визнання наших дипломів. Це не просто так робиться. До цього ж, за даними і поляків, і німців, 70% наших жінок мають вищу освіту. Це тому, що поїхали переважною мірою містяни, в яких рівень освіти вищий, ніж в селі», — розповіла Лібанова.

І якщо українці вже потрапили до ФРН, то навряд чи вони будуть повертатися, навіть в разі зменшення виплат, розмірковує Елла Лібанова.

За її словами, більше шансів повернути наших громадян з Польщі, Румунії, Болгарії.

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«Німці скоріше урізатимуть виплати для тих, хто не може працювати. Але навіть урізана виплата в Німеччині більша у багатьох випадках за офіційну зарплату в Україні», — додала вона.

Наразі три основні країни перебування українських біженців — це Німеччина, Польща і Чехія. Причому і в Чехії, і в Польщі відсоток українців — близько 3%. Це високий показник, наголосила Елла Лібанова: в цілому по Європі такий показник складає 1%.

Довідка Finance.ua:

за даними опитування компанії Info Sapiens, за межами України за різними сценаріями можуть залишитися від 1,7 млн до 2,7 млн українців. Це на 300−400 тис. осіб більше, ніж експерти розраховували станом на січень 2024 року. Неповернення українців матиме суттєвий вплив на українську економіку, яка може втратити від 5,1% до 7,8% свого ВВП щороку;

попри нещодавнє погіршення ситуації на ринку праці, 43% українських біженців у Німеччині вдалося працевлаштувати в четвертому кварталі минулого року. При цьому, згідно з офіційними цифрами, навесні працевлаштувалися лише 30% українців, а влітку 2022 року — тільки 16%;

за словами віцепрем’єр-міністра України — міністра національної єдності України Олексія Чернишова, добровільне повернення українських біженців за умови безпеки в країні може стати одним із способів подолання дефіциту робочої сили.

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