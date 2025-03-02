З якої країни буде найважче повернути українських біженців: відповідь експертки — Finance.ua

З якої країни буде найважче повернути українських біженців: відповідь експертки
Найскладніше буде повернути в Україну тих біженців, які виїхали у Німеччину через повномасштабне російське вторгення.
Про це заявила директорка Інституту демографії та проблем якості життя Елла Лібанова.
Вона зауважила, за кількістю біженців лідирує Польща, проте німецький ринок праці більш ємний. До того ж із кінця 2022 року українці з Польщі більше виїжджають саме до Німеччини.
Чому буде складно повернути українців з Німеччини
За словами Лібанової, робочі руки потрібні всім європейським країнам, оскільки населення там старіє, і саме українці можуть стати важливим ресурсом для ринку праці.
Особливо це стосується Німеччини, де біженців активно навчають мови та спрощують процедуру визнання дипломів.
«У Німеччині дуже довгий час була політика, яка певною мірою заохочувала людей не працювати. Вони зараз її змінюють і вже багато кроків зробили на шляху спрощення визнання наших дипломів. Це не просто так робиться. До цього ж, за даними і поляків, і німців, 70% наших жінок мають вищу освіту. Це тому, що поїхали переважною мірою містяни, в яких рівень освіти вищий, ніж в селі», — розповіла Лібанова.
І якщо українці вже потрапили до ФРН, то навряд чи вони будуть повертатися, навіть в разі зменшення виплат, розмірковує Елла Лібанова.
За її словами, більше шансів повернути наших громадян з Польщі, Румунії, Болгарії.
«Німці скоріше урізатимуть виплати для тих, хто не може працювати. Але навіть урізана виплата в Німеччині більша у багатьох випадках за офіційну зарплату в Україні», — додала вона.
Наразі три основні країни перебування українських біженців — це Німеччина, Польща і Чехія. Причому і в Чехії, і в Польщі відсоток українців — близько 3%. Це високий показник, наголосила Елла Лібанова: в цілому по Європі такий показник складає 1%.
Довідка Finance.ua:
- за даними опитування компанії Info Sapiens, за межами України за різними сценаріями можуть залишитися від 1,7 млн до 2,7 млн українців. Це на 300−400 тис. осіб більше, ніж експерти розраховували станом на січень 2024 року. Неповернення українців матиме суттєвий вплив на українську економіку, яка може втратити від 5,1% до 7,8% свого ВВП щороку;
- попри нещодавнє погіршення ситуації на ринку праці, 43% українських біженців у Німеччині вдалося працевлаштувати в четвертому кварталі минулого року. При цьому, згідно з офіційними цифрами, навесні працевлаштувалися лише 30% українців, а влітку 2022 року — тільки 16%;
- за словами віцепрем’єр-міністра України — міністра національної єдності України Олексія Чернишова, добровільне повернення українських біженців за умови безпеки в країні може стати одним із способів подолання дефіциту робочої сили.
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