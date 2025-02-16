Повернення українських біженців — основа повоєнного відновлення України
Добровільне повернення українських біженців за умови безпеки в країні може стати одним із способів подолання дефіциту робочої сили.
Про це заявив віцепрем’єр-міністр України — міністр національної єдності України Олексій Чернишов.
Як подолати кадровий голод
Чернишов зауважив, на сьогодні Україні потрібні спеціалісти у різних сферах.
За словами віцепрем’єра, за кордоном перебуває понад 6 мільйонів вимушених українських мігрантів, а це величезний кадровий потенціал.
Також подолати дефіцит робочої сили можна шляхом збереження та розвитку внутрішнього людського капіталу.
Виконання цього багатогранного завдання потребує:
- проведення реформи у сфері освіти, масового перенавчання;
- економічної інклюзії;
- розвитку жіночого підприємництва;
- дотримання високих стандартів охорони здоров’я;
- повернення ветеранів до економічної активності;
- інтеграції людей з інвалідністю та ВПО у ринок праці тощо.
Чернишов наголосив, необхідно створити можливості, які мотивуватимуть людей працювати та розвиватися в Україні.
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Він зауважив, повернення українців додому та розвиток людського капіталу — критично важливі умови для успішного повоєнного відновлення нашої країни.
Нагадаємо, найбільший дефіцит кадрів в Україні серед кваліфікованих робітників. Це такі професії, як швачка, електромонтер з ремонту електроустаткування, сантехнік, електрик, монтер колії, слюсар аварійно-відновлювальних робіт, зварник, електрогазозварник, автослюсар тощо.
В Україні є близько 2 мільйонів безробітних, але разом з тим існує величезний дефіцит робочих рук. Ця ситуація свідчить про істотне структурне викривлення ринку праці.
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