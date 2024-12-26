Дефіцит кадрів — головний виклик для бізнесу у листопаді 2024 року — Finance.ua
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Дефіцит кадрів — головний виклик для бізнесу у листопаді 2024 року

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Дефіцит кадрів — головний виклик для бізнесу у листопаді 2024 року
Дефіцит кадрів — головний виклик для бізнесу у листопаді 2024 року, Фото: freepik
Дефіцит робочої сили вчергове став основною перешкодою для бізнесу. Водночас невизначеність у перспективі зменшилася, а частка бізнесу, що працює майже на повну потужність зросла до 40%.
Про це йдеться у результатах опитування Інституту економічних досліджень та політичних консультацій.

Зниження показнику ділової активності

Індекс відновлення ділової активності (ІВДА) скоротився з 0,23 у жовтні до 0,16 у листопаді.
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Значення ІВДА зменшилось для всіх підприємств, незалежно від розміру, а показник мікропідприємств залишався найнижчим із від’ємним значенням.
«Це „дзвоник“, щоб звернути особливу увагу на економічну політику щодо мікробізнесу. І хоча зниження індексу характерно для всіх бізнесів, великі компанії почувають себе краще, ніж середні, середні — краще, ніж малі, а малі — краще, ніж мікробізнес», — директорка ІЕД наголосила Оксана Кузяків.

ТОП-3 перешкоди для бізнесу

Відключення світла, небезпечні умови праці, зростання цін на сировину — увійшли у топ-3 перешкоди для українського бізнесу.
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Невизначеність у довгостроковій перспективі зменшилась, а частка бізнесу, яка працює майже на повну потужність, зросла з 31% до 40%.
Середній термін нових замовлень скоротився із рекордного 7,9 місяця до 6,7 місяця на фоні збільшення частки підприємств, які працюють «з коліс».
Нагадаємо, Державна податкова служба включила до списку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства (так званий «клуб білого бізнесу») 8,2 тисячі компаній.
За матеріалами:
Ain.Ua
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