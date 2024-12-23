Доходи ресторанного бізнесу в Україні торік приросли на 120%: хто заробив найбільше — Finance.ua

Доходи ресторанного бізнесу в Україні торік приросли на 120%: хто заробив найбільше Сьогодні 14:28 — Фондовий ринок

Доходи ресторанного бізнесу в Україні торік приросли на 120%: хто заробив найбільше, freepik

Чистий дохід ресторанного бізнесу в Україні у 2023 році досяг 31,6 млрд грн, що у 120% більше, ніж у 2022 році, та на 26% більше, ніж у 2021 році. Лідером галузі залишається McDonald’s, чий дохід приріс на 297%, досягнувши майже 13 млрд грн.

Про це свідчить аналітика YC.Market.

У регіональному розрізі Київ продовжує домінувати з чистим доходом понад 23 млрд грн, що становить 72% доходу сфери. У столиці працює понад 1,2 тис. компаній, що робить її головним гастрономічним центром країни. Дніпропетровська область посіла друге місце з доходом 1,6 млрд грн, а Львівська область — третє, заробивши 1,4 млрд грн.

Інфографіка: YC. Market

Кількість компаній у галузі приросла на 30%: якщо у 2022 році активними були 2,6 тис. компаній, то у 2023 році їх кількість перевищила 3,5 тис.

Кількість фізичних осіб-підприємців також збільшилася: у 2023 році зареєстровано 19,4 тис. нових ФОПів, що у два рази більше, ніж у 2022 році. У 2024 році приріст реєстрацій відносно 2023 року знизився на 4%. Найбільше нових ФОПів в цій індустрії за 2023 — листопад 2024 років відкрили у Києві (4,2 тис.), Дніпропетровській (2,5 тис.), Львівській (2,3 тис.) та Київській (2,2 тис.) областях.

Десятка найдохідніших ресторанів України

Беззаперечним лідером залишається McDonald’s, який у 2023 році заробив понад 12,9 млрд грн, що становить майже 40% усього доходу.

Франчайзі KFC сукупно посіли друге місце, заробивши 2,5 млрд грн: ТОВ «Тесті фуд» — понад 1 млрд грн, ТОВ «Глобальна ресторанна група-Україна» — 826 млн грн та ТОВ «ДТС-Харків» — понад 619 млн грн.

Інфографіка: YC. Market

Серед інших відомих брендів у десятці: Пузата Хата — майже 951 млн грн, Domino’s Pizza — понад 369 млн грн, мережа ресторанів японської кухні Сушія — понад 322 млн грн та Salateira — майже 289 млн грн.

У десятці також ТОВ «Вог кафе», що оперує мережею кафе на АЗК WOG. Чистий дохід компанії у 2023 році склав майже 174 млн грн і приріс на 106% у порівнянні до 2022 року.

Мережа ресторанів Tarrantino Family, що оперує десятками ресторанів у Києві, серед яких «Хачапурі та вино», «Буффаліно» та «Рукола» отримала майже 138 млрд грн чистого доходу, а приріст склав рекордні 310%.

За 2023−2024 роки компанії гастрономічної індустрії отримали майже 1,3 млрд державного фінансування. Двадцять найбільших компаній-одержувачів акумулювали понад 92% коштів із держбюджету.

Інфографіка: YC. Market

Найбільше державних грошей, за даними порталу spending.gov.ua, отримала одеська ТОВ «Фабрика смаку». За два роки із бюджету компанії сплатили трохи більше 397 млн грн (1580 транзакцій). Ще понад 273 млн грн (2638 транзакцій) за 2023−2024 роки отримало Кооперативне підприємство «Володимирецький комбінат громадського харчування».

Трійку лідерів серед отримувачів публічних коштів замикає ТОВ «Лаяр сіті» із Львівщини. За період 2023−2024 року компанія отримала понад 81 млн грн (162 транзакції) із державного бюджету.

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