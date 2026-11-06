Найгірший день із 2020 року: побоювання щодо регулювання ШІ обвалили технологічні акції США

Американський технологічний сектор пережив найгірший день із 2020 року на тлі побоювань щодо перспектив штучного інтелекту та можливого посилення регулювання галузі. У четвер індекс Nasdaq 100 обвалився на 6,4%, втративши рекордні $2,3 трлн ринкової вартості.

Як повідомляє Bloomberg, розпродаж поширився на азійські ринки, де інвестори також почали масово скорочувати позиції в технологічних компаніях.

Фондові індекси США показали різке падіння

Падіння технологічних акцій спричинило зниження основних фондових індексів США. S&P 500 втратив 4,4% - це найбільше падіння з квітня 2025 року. Водночас індекс американських виробників напівпровідників упав на 12%, показавши найгіршу динаміку з березня 2020 року.

Чому інвестори побоюються посилення регулювання ШІ

Як пише Bloomberg, однією з причин занепокоєння інвесторів стали результати проміжних виборів у США, після яких демократи отримали контроль над обома палатами Конгресу.

Інвестори побоюються, що демократична більшість посилить регулювання ШІ та сповільнить будівництво центрів обробки даних. У Техасі новообрана губернаторка Джина Хінохоса вже закликала запровадити мораторій на їхнє будівництво.

Розпродаж технологічних акцій перекинувся на Азію

У п’ятницю розпродаж охопив азійські ринки. Індекс MSCI Asia Pacific втратив до 5,3%, а південнокорейський Kospi обвалився на 8,8%. Через це на ринку спрацював автоматичний механізм зупинки торгів.

У Гонконгу брокери отримували численні звернення від стурбованих клієнтів. Заможні інвестори на Тайвані та в Гонконгу зіткнулися з вимогами внести додаткове забезпечення за кредитними позиціями. Власники деяких структурованих продуктів також ризикували зазнати значних збитків.

Розпродаж посилив побоювання щодо подальшого падіння акцій технологічних компаній. Водночас деякі учасники ринку вважають, що інвестори масово закривають схожі позиції, а не переглядають фундаментальні оцінки перспектив ШІ. Додаткову волатильність могли посилити автоматичні операції, пов’язані з опціонами, та спрацювання технічних рівнів на ринку.