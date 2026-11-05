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Чому один з найбільших виробників аміаку та добрив у ЄС зупиняє заводи

Фондовий ринок
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Компанія AGF Nitrogen, яка є другим за величиною виробником аміаку та азотних добрив у Європі, почала зупиняти свої виробничі лінії.
Протягом кількох тижнів підприємство може зупинити й інші потужності.
Про це повідомляє Reuters.

Причини

Промисловий гігант змушений іти на такі кроки через високі ціни на природний газ та різке падіння попиту, повідомив генеральний директор компанії Петр Цінгр.
Перебої з постачанням, спричинені геополітичними конфліктами, призвели до стрибка світових цін на природний газ. Оскільки газ є основною сировиною для виготовлення добрив, витрати виробників стрімко зросли. Це зробило ціни на готову продукцію непосильними для багатьох аграріїв.
Компанія AGF Nitrogen, яка є частиною чеського конгломерату Agrofert, уже зменшила завантаженість своїх азотних установок до мінімальних 80−85%.
Виробник закрив прибережні потужності й перейшов на імпорт аміаку. Складна ситуація триває із вересня, коли блакитне паливо почало швидко дорожчати.

Фермери суттєво скоротили закупівлі добрив

Виробництво залишається надто високим для нинішнього ринку. За словами керівника компанії, якщо покупці не активізуються ближчим часом, підприємство зупинить додаткові підрозділи через брак місця для зберігання продукції. Останнім часом європейські ціни на газ досягали позначки понад 100 євро за мегават-годину, що приблизно втричі перевищує попередній рівень.
Фермери суттєво скоротили закупівлі добрив через високу вартість, а промисловий попит на аміак впав удвічі. Єдиним стабільним сегментом залишається виробництво добавки AdBlue для дизельних авто.
За матеріалами:
Finance.ua
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