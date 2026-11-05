Які магазини та заклади припинили роботу у вересні-жовтні 2026 року (причини)

За два місяці осені 2026 року низка українських та міжнародних ритейлерів і ресторанних мереж оголосили про закриття окремих локацій або призупинення діяльності.

Про це пише RAU, яка зібрала основні випадки закриття та призупинення роботи бізнесів у вересні-жовтні 2026 року, ми вибрали основне.

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Sinsay

Польська мережа Sinsay у жовтні тимчасово призупинила роботу магазинів у Запоріжжі. Інформацію RAU підтвердили в компанії LPP, яка розвиває бренд в Україні. Також тимчасово зачинився магазин Sinsay у сумському ТРЦ Київ.

Рішенню передувало посилення російських атак на торговельні об’єкти міста. Зокрема, у ніч проти 21 вересня російські війська знищили ТЦ Intrade у центрі Запоріжжя.

Раніше, 17 вересня, внаслідок ворожої атаки було зруйновано торговельний центр «Амстор», а за тиждень до цього пошкоджено інший ТЦ мережі. У ніч проти 7 вересня під ударом опинився також ТРК City Mall.

ТЦ METRO

У вересні-жовтні 2026 року внаслідок російських атак зазнали пошкоджень два торговельні центри METRO — у Миколаєві та Рівному. Обидва об’єкти тимчасово призупинили роботу.

Увечері 8 вересня 2026 року внаслідок атаки ударними безпілотниками було пошкоджено торговельний центр METRO за адресою: проспект Героїв України, 9-Д, Миколаїв. Про це повідомила пресслужба METRO Україна. У компанії зазначили, що ніхто зі співробітників і клієнтів не постраждав.

Мережа Сирне королівство

Українська мережа спеціалізованих магазинів Сирне королівство оголосила про призупинення діяльностічерез погіршення безпекової ситуації. Водночас частина франчайзингових торгових точок продовжить роботу. Про це повідомляється на сайті компанії.

Як співвласниця мережі Любов Ніколаєва, рішення пов’язане з постійними російськими атаками та неможливістю гарантувати безпеку працівників і відвідувачів.

«Книгарня Є»

«Книгарня Є» закриває дві книгарні, що розташовані на залізничних вокзалах у Києві та Одесі. У мережі повідомили, що безпекова ситуація та обставини не дають змоги повноцінно працювати й надалі розвивати ці простори.

«Для нас ці книгарні були не просто місцями, де можна придбати книжку. Вони були частиною чиїхось маршрутів, початком нових історій і маленькою можливістю взяти із собою щось особливе», — йдеться в повідомленні в соціальних мережах 20 жовтня.