Найбагатші люди світу втратили $273 млрд за місяць
Що сталося
- Ілон Маск залишається найбагатшою людиною світу зі статком у $869 млрд, однак за місяць він втратив $68 млрд через здешевлення акцій SpaceX на 11%.
- Співзасновники Google Ларрі Пейдж та Сергій Брін втратили $53 млрд і $49 млрд відповідно на тлі падіння цінних паперів Alphabet на понад 18%. Наразі статок Пейджа становить $233 млрд, а Бріна — $214 млрд.
- Засновник Dell Technologies Майкл Делл та засновник Meta Марк Цукерберг втратили по $40 млрд кожен. Акції Dell впали на 21%, а Meta — на 15%, тому поточний статок Делла оцінюють у $229 млрд, а Цукерберга у $211 млрд.
- Виконавчий директор NVIDIA Дженсен Хуан втратив $22 млрд, тоді як поточний статок становить $178 млрд.
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