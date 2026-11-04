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Найбагатші люди світу втратили $273 млрд за місяць

Фондовий ринок
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Найбагатші люди світу втратили $273 млрд за місяць
Найбагатші люди світу втратили $273 млрд за місяць
За підсумками жовтня сукупний статок 10-ти найбагатших людей планети скоротився з $3,1 трлн до $2,8 трлн.
Про це свідчить рейтинг статків найбагатших людей світу від Forbes US.

Що сталося

За жовтень десятка найбагатших людей світу втратила сумарно $273 млрд, а їхній загальний статок скоротився з $3,1 трлн до $2,8 трлн. Головними чинниками фінансового спаду стали нижчі за очікування показники у квартальних звітах технологічних гігантів та занепокоєння інвесторів щодо високих витрат на ШІ, що спричинило падіння біржового індексу Nasdaq майже на 5%.
  • Ілон Маск залишається найбагатшою людиною світу зі статком у $869 млрд, однак за місяць він втратив $68 млрд через здешевлення акцій SpaceX на 11%.
  • Співзасновники Google Ларрі Пейдж та Сергій Брін втратили $53 млрд і $49 млрд відповідно на тлі падіння цінних паперів Alphabet на понад 18%. Наразі статок Пейджа становить $233 млрд, а Бріна — $214 млрд.
  • Засновник Dell Technologies Майкл Делл та засновник Meta Марк Цукерберг втратили по $40 млрд кожен. Акції Dell впали на 21%, а Meta — на 15%, тому поточний статок Делла оцінюють у $229 млрд, а Цукерберга у $211 млрд.
  • Виконавчий директор NVIDIA Дженсен Хуан втратив $22 млрд, тоді як поточний статок становить $178 млрд.
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Попри загальне падіння, двоє підприємців із першої десятки змогли збільшити свої статки, зокрема, Воррен Баффет додав $13 млрд завдяки зростанню акцій його компанії на 9%. Крім того, Стів Балмер заробив $1 млрд на тлі подорожчання акцій Microsoft на 2%.
Попри значні коливання статків, жодна позиція в першій десятці рейтингу не змінилася, а поріг для потрапляння до неї наразі становить $154 млрд. Усі учасники першої десятки — це чоловіки та громадяни США, причому шестеро з них володіють статками понад $200 млрд. Найбагатшою жінкою світу залишається Еліс Волтон із статком у $133 млрд.
За матеріалами:
vctr.media
ГрошіМаскЦукербергNvidiaGoogle
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