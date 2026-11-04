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Фонд держмайна продав державну частку АТ «Кіровоградське рудоуправління» — деталі

Фондовий ринок
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Фонд держмайна продав державну частку АТ «Кіровоградське рудоуправління» — деталі
Фонд держмайна продав державну частку АТ «Кіровоградське рудоуправління» — деталі
Фонд державного майна України провів онлайн-аукціон з реалізації пакета акцій у розмірі 52,7596% статутного капіталу АТ «Кіровоградське рудоуправління», розташованого в селі Катеринівка Кіровоградської області.
Актив було стягнуто в дохід держави за рішенням Вищого антикорупційного суду.
За право придбати державний актив змагалися 2 учасники. За стартової ціни 18 042 905 грн переможна пропозиція становила 21 000 000 грн.
У результаті вартість пакета акцій зросла на 2 957 095 грн.
Підприємство спеціалізується на добуванні піску, гравію, глин і каоліну. Каолін використовується для виробництва вогнетривких виробів, будівельної кераміки, фарфору, фаянсу, цементу та продукції інших галузей промисловості.

Що отримує інвестор

У власність переходить контрольний пакет акцій товариства, до активів якого належать:
  • 37 об’єктів нерухомості загальною площею 7 176,16 м²;
  • 21 земельна ділянка загальною площею 135,79 га;
  • діюче виробництво з видобутку вторинних каолінів, що використовуються у різних галузях промисловості.
Це дає можливість новому власнику розвивати виробничий потенціал підприємства та розширювати напрями використання його сировинної бази.

Що передбачає процедура далі

Переможець аукціону зобов’язаний протягом 25 робочих днів з дня, що настає за днем формування протоколу про результати електронного аукціону, сплатити ціну реалізації активу.
Кошти від реалізації санкційних активів спрямовуються до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії росії та працюють на відновлення України.
Реалізація санкційних активів створює можливості для залучення інвестицій, розвитку виробництва та підвищення ефективності використання державного майна.
За матеріалами:
Finance.ua
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