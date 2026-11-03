Компанія «Тата Моторс» отримала контроль над «Івеко» після того, як її пропозиція про поглинання на суму 3,4 млрд євро перевищила переглянутий мінімальний поріг прийняття, повідомляє AFP.

Про це пише Укравтопром

На момент закінчення початкового періоду пропозиції 26 жовтня акціонери подали 238,2 млн акцій, що становить 87,81% італійського виробника вантажівок та автобусів.

З урахуванням акцій, що вже перебувають у власності Tata, та власних акцій Iveco, Tata контролюватиме приблизно 89,42% компанії. У середині жовтня поріг прийняття пропозиції було знижено з 95% до 80%, а ціна пропозиції — підвищено з 14,10 до 14,40 євро за акцію.

Згідно з італійським законодавством, пропозиція буде поновлена на п’ять торгових днів з 2 по 6 листопада, що дасть змогу взяти участь решті акціонерів.

Ця угода поклала край контролю сім’ї Аньєллі над Iveco, який тривав з моменту заснування компанії у 1975 році. Tata має на меті об’єднати ці підприємства в глобальну групу з виробництва комерційних транспортних засобів із річним обсягом продажів понад 540 000 вантажівок, автобусів та інших транспортних засобів.