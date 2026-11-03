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Eva виходить на платіжний ринок

Фондовий ринок
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30 жовтня 2026 року ТОВ «Євапей» пройшло авторизацію в Національному банку України
30 жовтня 2026 року ТОВ «Євапей» пройшло авторизацію в Національному банку України
Компанія «Євапей», пов’язана з мережею магазинів Eva, отримала статус платіжної установи. Це дасть їй змогу надавати послуги з переказу коштів без відкриття рахунків та здійснювати еквайринг платіжних інструментів.
Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на пресслужбу мережі магазинів EVA.
30 жовтня 2026 року ТОВ «Євапей» (код ЄДРПОУ 45302155) пройшло авторизацію в Національному банку України для надання фінансових платіжних послуг. Після цього компанію внесли до Реєстру платіжної інфраструктури зі статусом платіжної установи.

Які платіжні послуги надаватиме «Євапей»

Отримана авторизація дозволяє компанії переказувати кошти без відкриття рахунків і здійснювати еквайринг платіжних інструментів.
«Стратегія компанії передбачає створення платіжної інфраструктури для електронної комерції та розвиток власного платіжного сервісу як конкурентоспроможного продукту на українському ринку», — повідомили в компанії.
За даними YouControl, ТОВ «Євапей» зареєстрували в жовтні 2023 року. Його кінцевими бенефіціарами з рівними частками є Аліна Кіптик та Руслан Шостак.
Статутний капітал компанії становить 5 млн 493 тис. 240 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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