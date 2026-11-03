Eva виходить на платіжний ринок

30 жовтня 2026 року ТОВ «Євапей» пройшло авторизацію в Національному банку України

Компанія «Євапей», пов’язана з мережею магазинів Eva, отримала статус платіжної установи. Це дасть їй змогу надавати послуги з переказу коштів без відкриття рахунків та здійснювати еквайринг платіжних інструментів.

Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на пресслужбу мережі магазинів EVA.

30 жовтня 2026 року ТОВ «Євапей» (код ЄДРПОУ 45302155) пройшло авторизацію в Національному банку України для надання фінансових платіжних послуг. Після цього компанію внесли до Реєстру платіжної інфраструктури зі статусом платіжної установи.

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Які платіжні послуги надаватиме «Євапей»

Отримана авторизація дозволяє компанії переказувати кошти без відкриття рахунків і здійснювати еквайринг платіжних інструментів.

«Стратегія компанії передбачає створення платіжної інфраструктури для електронної комерції та розвиток власного платіжного сервісу як конкурентоспроможного продукту на українському ринку», — повідомили в компанії.

За даними YouControl, ТОВ «Євапей» зареєстрували в жовтні 2023 року. Його кінцевими бенефіціарами з рівними частками є Аліна Кіптик та Руслан Шостак.