iPhone 18 Pro і Pixel 11 Pro: де кращі камери (відео)
Команда PhoneBuff провела лабораторне порівняння камер iPhone 18 Pro та Pixel 11 Pro.
На відміну від звичайних тестів, фахівці використовували спеціальні алгоритми, які допомагають детально оцінити якість знімків і відео. Результати показали, що обидва флагмани мають свої переваги, а в багатьох сценаріях їхні можливості практично однакові.
Однією з переваг iPhone 18 Pro стала якість відеозапису. Смартфон також продемонстрував кращу деталізацію в багатьох тестах. Крім того, перемикання між камерами та зміна масштабу відбуваються плавніше, що робить знімання комфортнішим.
Pixel 11 Pro, своєю чергою, показав кращі результати під час фотографування рухомих об’єктів за слабкого освітлення. Смартфон Google також трохи випередив конкурента за якістю стабілізації зображення та точністю передавання кольорів.
Попри відмінності в окремих сценаріях, визначити однозначного переможця за середніми результатами всіх тестів не вдалося. iPhone 18 Pro більше підходить тим, хто цінує якість відео, високу деталізацію та плавне перемикання камер. Pixel 11 Pro може зацікавити користувачів, які часто фотографують у темряві та хочуть отримувати чіткі знімки рухомих об’єктів.
Результати порівняння
Вибір між двома флагманами залежить передусім від сценаріїв використання. iPhone 18 Pro має переваги у відеозніманні, тоді як Pixel 11 Pro краще проявляє себе в деяких складних умовах фотографування.
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