0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

iPhone 18 Pro і Pixel 11 Pro: де кращі камери (відео)

Фондовий ринок
58
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
iPhone 18 Pro і Pixel 11 Pro: де кращі камери (відео)
iPhone 18 Pro і Pixel 11 Pro: де кращі камери (відео)
Команда PhoneBuff провела лабораторне порівняння камер iPhone 18 Pro та Pixel 11 Pro.
На відміну від звичайних тестів, фахівці використовували спеціальні алгоритми, які допомагають детально оцінити якість знімків і відео. Результати показали, що обидва флагмани мають свої переваги, а в багатьох сценаріях їхні можливості практично однакові.
Однією з переваг iPhone 18 Pro стала якість відеозапису. Смартфон також продемонстрував кращу деталізацію в багатьох тестах. Крім того, перемикання між камерами та зміна масштабу відбуваються плавніше, що робить знімання комфортнішим.
Pixel 11 Pro, своєю чергою, показав кращі результати під час фотографування рухомих об’єктів за слабкого освітлення. Смартфон Google також трохи випередив конкурента за якістю стабілізації зображення та точністю передавання кольорів.
Попри відмінності в окремих сценаріях, визначити однозначного переможця за середніми результатами всіх тестів не вдалося. iPhone 18 Pro більше підходить тим, хто цінує якість відео, високу деталізацію та плавне перемикання камер. Pixel 11 Pro може зацікавити користувачів, які часто фотографують у темряві та хочуть отримувати чіткі знімки рухомих об’єктів.

Результати порівняння

Вибір між двома флагманами залежить передусім від сценаріїв використання. iPhone 18 Pro має переваги у відеозніманні, тоді як Pixel 11 Pro краще проявляє себе в деяких складних умовах фотографування.
За матеріалами:
itechua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems