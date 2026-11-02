У жовтні 2026 року бізнес стриманіше оцінював результати своєї діяльності. На економічну активність підприємств впливали посилення російських атак на енергетичну, виробничу, складську та логістичну інфраструктуру, відновлення відключень електроенергії, подорожчання пального, обмеження експорту через блокування портів і нестача кваліфікованих працівників.

Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА) , який Національний банк розраховує щомісяця. У вересні 2026 року ІОДА становив 47.1 порівняно з 48.2 у вересні 2026 року (у жовтні 2025 року — 50.3).

Бізнес прогнозує подорожчання продукції та скорочення персоналу

Респонденти більшості опитаних секторів й надалі очікували на збереження високих темпів здорожчання закупівельних цін / цін на сировину та матеріали, а також на продукцію власного виробництва. Лише підприємства сфери послуг очікували на сповільнення темпів здорожчання як закупівельних цін, так і цін / тарифів на власні послуги.

Ситуація на ринку праці є нестійкою. На відміну від попереднього місяця, керівники підприємств усіх секторів були налаштовані на зменшення чисельності персоналу, найсуттєвіше — у будівництві.

Промисловість очікує скорочення нових замовлень

Підприємства промисловості стримано оцінили результати своєї діяльності, зважаючи на руйнування виробничих потужностей, нестачу енергоресурсів та обмеження експорту продукції через блокування портів: секторальний індекс у жовтні становив 48.0 (у вересні — 51.0, у жовтні 2025 року — 48.8).

На відміну від попереднього місяця, промисловці очікували на зменшення обсягу нових замовлень на продукцію, у тому числі експортних, а також обсягу запасів сировини та матеріалів. Натомість збереглися позитивні оцінки щодо зростання обсягу виготовленої продукції, хоча й повільнішими темпами. Оцінки щодо обсягів незавершеного виробництва (невиконаних замовлень), а також залишків готової продукції були стриманішими, ніж у вересні.

Будівельники найпесимістичніше оцінюють перспективи

Підприємства будівництва найстриманіше серед усіх опитаних секторів оцінили свою поточну ділову активність з огляду на подальше призупинення державного фінансування на відновлення доріг та інфраструктури, брак кваліфікованих кадрів і сезонний фактор: секторальний індекс у жовтні становив 38.5 порівняно з 48.8 у вересні та 53.3 у жовтні 2025 року.

Після семи місяців поспіль позитивних оцінок будівельники були налаштовані на суттєве зменшення обсягів будівництва та нових замовлень, а також обсягу закупівлі сировини та матеріалів. Очікувалося зменшення обсягу закупівлі послуг підрядників на тлі подальшого очікуваного зростання їхньої вартості та стриманіших оцінок щодо їх доступності.

Торгівля очікує на зменшення товарообороту

Підприємства торгівлі третій місяць поспіль надали стримані оцінки своєї поточної діяльності, зважаючи на подальші руйнування складських комплексів та зростання витрат на транспортування й зберігання продукції: секторальний індекс у жовтні становив 46.8 порівняно з 45.9 у вересні (у жовтні 2025 року — 54.3).

Торговельні компанії були налаштовані на подальше зменшення обсягів товарообороту й обсягу закупівлі товарів для продажу, хоча й дещо повільнішими темпами. Надалі очікувалися зменшення запасів / залишків товарів для продажу та зниження торговельної маржі.

У сфері послуг очікують скорочення обсягів діяльності

Підприємства сфери послуг зберегли стримані оцінки результатів своєї діяльності з огляду на подальше руйнування транспортної та складської інфраструктури, здорожчання пального, а також дефіцит кваліфікованих кадрів: секторальний індекс у жовтні становив 47.4 порівняно з 47.3 у вересні та 48.7 у жовтні 2025 року.