Porsche збільшила операційний прибуток у 43 рази, попри падіння продажів

Німецький виробник спортивних автомобілів Porsche розкрив фінансові подробиці за перші дев’ять місяців 2026 року. Компанія змогла відчутно збільшити операційний прибуток порівняно з попереднім роком, зокрема завдяки зменшенню присутності в Китаї.
Як змінилися фінансові показники Porsche
Операційний прибуток за перші три квартали 2026 року склав €1,74 мільярда проти €40 мільйонів у той самий період 2025 року. Такого результату німецький автовиробник досяг навіть попри падіння доходу від продажів з €26,86 млрд у 2025 році до €25,28 млрд цього року.
Постачання автомобілів також впали на 16% - з 212 509 автомобілів у 2025 році до 178 532 в 2026-му. Натомість рентабельність продажів зросла до 6,9% з 0,2% торік. Porsche пояснює це складними ринковими умовами та новою стратегією «Вартість над кількістю».
Porsche скорочує присутність у Китаї
Головним регіоном для виробника спортивних авто є Північна Америка, де протягом дев’яти місяців 2026 року продажі склали 56 088 авто. Водночас становище у Китаї залишається складним, особливо через зростаючу конкуренцію від місцевих брендів, таких як BYD, Geely та Xiaomi. Там компанія надає пріоритет довгостроковому розвитку бренду замість короткострокових продажів.
«Наша географічно збалансована присутність продажів продовжує забезпечувати стійкість на різних ринках, — сказав Йохен Брекнер, головний фінансовий директор Porsche. — Як ви знаєте, ми значно зменшили нашу присутність у Китаї. Це робить наш бізнес загалом менш залежним від подій у цьому складному ринковому середовищі.»