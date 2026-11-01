Porsche збільшила операційний прибуток у 43 рази, попри падіння продажів

Німецький виробник спортивних автомобілів Porsche розкрив фінансові подробиці за перші дев’ять місяців 2026 року. Компанія змогла відчутно збільшити операційний прибуток порівняно з попереднім роком, зокрема завдяки зменшенню присутності в Китаї.

Як змінилися фінансові показники Porsche

Операційний прибуток за перші три квартали 2026 року склав €1,74 мільярда проти €40 мільйонів у той самий період 2025 року. Такого результату німецький автовиробник досяг навіть попри падіння доходу від продажів з €26,86 млрд у 2025 році до €25,28 млрд цього року.

Постачання автомобілів також впали на 16% - з 212 509 автомобілів у 2025 році до 178 532 в 2026-му. Натомість рентабельність продажів зросла до 6,9% з 0,2% торік. Porsche пояснює це складними ринковими умовами та новою стратегією «Вартість над кількістю».

Porsche скорочує присутність у Китаї

Головним регіоном для виробника спортивних авто є Північна Америка, де протягом дев’яти місяців 2026 року продажі склали 56 088 авто. Водночас становище у Китаї залишається складним, особливо через зростаючу конкуренцію від місцевих брендів, таких як BYD, Geely та Xiaomi. Там компанія надає пріоритет довгостроковому розвитку бренду замість короткострокових продажів.