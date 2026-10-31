Компанія Apple нарешті зробила те, від чого відмовлялася понад десять років, — представила MacBook Pro із сенсорним екраном.

Новинка отримала OLED-дисплей, потужні процесори M 5 Pro або M 5 Max і підтримку керування дотиками.

Раніше Apple наполягала, що сенсорне керування не підходить ноутбукам Mac, однак тепер змінила свою позицію.

Про це повідомляє WIRED.

За словами генерального директора Apple Джона Тернуса, компанія хотіла додати сенсорний екран так, щоб це не погіршило характеристики ноутбука. Зокрема, пристрій не повинен був стати товстішим або важчим. Досягти цього вдалося завдяки розвитку OLED-технологій, власних процесорів і програмного забезпечення. У результаті Apple змогла реалізувати сенсорне керування без відмови від звичних клавіатури та трекпада.

Раніше в Apple вважали, що керувати ноутбуком дотиками незручно, адже користувачеві доводиться постійно тягнутися до вертикального екрана. Крім того, macOS створювалася для миші та трекпада, а не для пальців. Проте звички користувачів змінилися: люди дедалі частіше взаємодіють із сенсорними дисплеями смартфонів та планшетів і хочуть мати таку саму можливість на ноутбуках.

Щоб зробити нову функцію зручнішою, Apple змінила конструкцію шарніра дисплея, зменшивши його хитання під час дотиків, і вдосконалила систему охолодження. Інтерфейс macOS також адаптували до сенсорного керування: деякі кнопки та елементи меню збільшуються, коли користувач торкається їх пальцем. Сенсорний екран стане в пригоді й під час професійної роботи, зокрема редагування відео та налаштування звукових доріжок.

Ціна

Однак новий MacBook Pro буде далеко не бюджетним пристроєм. Ціна 14-дюймової моделі стартує від 2899 доларів, а 16-дюймової — від 3399 доларів.

Apple поки орієнтується насамперед на професійних користувачів, які готові платити за нові можливості та якісний дисплей.