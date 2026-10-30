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Акції Alphabet обвалилися після звіту: інвесторів стурбували витрати на ШІ

Фондовий ринок
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Акції Alphabet обвалилися після звіту: інвесторів стурбували витрати на ШІ
Акції Alphabet обвалилися після звіту: інвесторів стурбували витрати на ШІ
Акції Alphabet, материнської компанії Google, втратили понад 10% на позабіржових торгах у США після публікації фінансових результатів за третій квартал 2026 року.
Інвесторів розчарували скорочення чистого прибутку, уповільнення рекламного бізнесу та рекордні витрати на розвиток штучного інтелекту. Навіть стрімке зростання Google Cloud не змогло компенсувати негативну реакцію ринку.
Про це 28 жовтня повідомило The Guardian. Фінансові показники компанія оприлюднила у квартальному звіті, поданому до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).
За підсумками липня-вересня чистий прибуток Alphabet, що припадає на акціонерів, скоротився приблизно на 25% - із $35 млрд до $26,2 млрд. Прибуток на акцію становив $2,12 проти $2,87 роком раніше та виявився нижчим за очікування аналітиків.
Водночас квартальна виручка компанії зросла на 25%, до $127,6 млрд, хоча й дещо не дотягнула до прогнозів Волл-стріт. Операційний прибуток збільшився на 30%, до $40,6 млрд. Таким чином, падіння чистого прибутку не означає, що основні напрями бізнесу Alphabet стали збитковими.
Однією з головних причин погіршення підсумкового фінансового результату стали втрати від переоцінки інвестицій у цінні папери на $8,7 млрд. За інформацією The Guardian, значна частина цих втрат пов’язана з інвестиціями Alphabet у SpaceX Ілона Маска. З урахуванням податкового ефекту вони зменшили чистий прибуток компанії приблизно на $6,7 млрд.
Однак увагу інвесторів привернули не лише бухгалтерські збитки. Значно серйозніші питання виникли щодо вартості масштабного розгортання інфраструктури штучного інтелекту.
У третьому кварталі капітальні витрати Alphabet досягли $51,4 млрд — більш ніж удвічі перевищивши показник минулого року. Основні кошти спрямували на будівництво дата-центрів, сервери та спеціалізовані процесори для ШІ. При цьому операційний грошовий потік становив лише $42,3 млрд.
За матеріалами:
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