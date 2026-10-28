0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Pepco відкрили перший магазин у Києві

Фондовий ринок
199
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Pepco відкрили перший магазин у Києві
Pepco відкрили перший магазин у Києві
У середу в київському ТРЦ Respublika Park відкрився перший в Україні магазин польської мережі Pepco.
Про це повідомила HR-директорка українського підрозділу Pepco Марина Попова.
«Впродовж останніх місяців колеги з усієї міжнародної мережі Pepco та наша нова українська команда доклали величезних зусиль, вклали багато любові й турботи, щоб цей момент став реальністю», — написала вона в LinkedIn.
Мережа планує відкрити ще дві точки в Києві у п’ятницю, 30 жовтня — у ТРЦ Retroville та DREAM Yellow.
Магазини зачинятимуться на час тривоги та відновлюватимуть роботу після її завершення, якщо це дозволятиме безпекова ситуація.
Pepco продає одяг для дорослих і дітей, іграшки, товари для дому та сезонні колекції. Мережа вже запустила українськомовний сайт з каталогом товарів.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems