Pepco відкрили перший магазин у Києві

У середу в київському ТРЦ Respublika Park відкрився перший в Україні магазин польської мережі Pepco.

Про це повідомила HR-директорка українського підрозділу Pepco Марина Попова.

«Впродовж останніх місяців колеги з усієї міжнародної мережі Pepco та наша нова українська команда доклали величезних зусиль, вклали багато любові й турботи, щоб цей момент став реальністю», — написала вона в LinkedIn.

Мережа планує відкрити ще дві точки в Києві у п’ятницю, 30 жовтня — у ТРЦ Retroville та DREAM Yellow.

Магазини зачинятимуться на час тривоги та відновлюватимуть роботу після її завершення, якщо це дозволятиме безпекова ситуація.