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Scania відкриває новий завод у Китаї — деталі

Фондовий ринок
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Scania відкриває новий завод у Китаї — деталі
Scania відкриває новий завод у Китаї — деталі
Рекордно високі ціни на пальне прискорюють перехід на електричні вантажівки на найбільших світових ринках вантажних перевезень.
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Шведський виробник важких вантажівок Scania намагається встигнути за попитом, відкриваючи новий завод у Китаї.
За словами генерального директора Scania Крістіана Левіна, компанія планує розпочати виробництво електричних вантажівок на своєму новому складальному заводі в місті Жугао (Китай, провінція Цзянсу), щойно отримає відповідну ліцензію.
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Левін зазначив, що, за його прогнозами, до початку 2027 року на частку електричних вантажівок припадатиме половина китайського ринку.
«Нам довелося прискорити реалізацію цих планів, — пояснив Левін. — У Китаї отримання дозволів на різні види діяльності — зазвичай досить складний процес, але мушу визнати: усе просувається набагато швидше, ніж ми могли собі уявити».
У першій половині 2026 року продажі електричних магістральних тягачів у Китаї зросли майже на 80% порівняно з 2025 роком. Очікується, що цього року на них припадатиме понад 30% від загального обсягу проданих важких вантажівок, причому темпи зростання продовжують збільшуватися.
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Компанія Scania збудувала завод у Жугао минулого року; це перше підприємство в Китаї, що повністю належить групі Traton. Завод обслуговуватиме ринок Китаю та інші азійські ринки, а на одних і тих самих складальних лініях тут можна випускати як традиційні дизельні вантажівки, так і моделі з електричним приводом.
За матеріалами:
Autogeek
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