Scania відкриває новий завод у Китаї — деталі
Рекордно високі ціни на пальне прискорюють перехід на електричні вантажівки на найбільших світових ринках вантажних перевезень.
Шведський виробник важких вантажівок Scania намагається встигнути за попитом, відкриваючи новий завод у Китаї.
За словами генерального директора Scania Крістіана Левіна, компанія планує розпочати виробництво електричних вантажівок на своєму новому складальному заводі в місті Жугао (Китай, провінція Цзянсу), щойно отримає відповідну ліцензію.
Левін зазначив, що, за його прогнозами, до початку 2027 року на частку електричних вантажівок припадатиме половина китайського ринку.
«Нам довелося прискорити реалізацію цих планів, — пояснив Левін. — У Китаї отримання дозволів на різні види діяльності — зазвичай досить складний процес, але мушу визнати: усе просувається набагато швидше, ніж ми могли собі уявити».
У першій половині 2026 року продажі електричних магістральних тягачів у Китаї зросли майже на 80% порівняно з 2025 роком. Очікується, що цього року на них припадатиме понад 30% від загального обсягу проданих важких вантажівок, причому темпи зростання продовжують збільшуватися.
Компанія Scania збудувала завод у Жугао минулого року; це перше підприємство в Китаї, що повністю належить групі Traton. Завод обслуговуватиме ринок Китаю та інші азійські ринки, а на одних і тих самих складальних лініях тут можна випускати як традиційні дизельні вантажівки, так і моделі з електричним приводом.
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