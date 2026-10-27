Укрзалізниця додає рейси Kyiv City Express

Допоки інфраструктура столичного метрополітену та мостів на ремонті, Укрзалізниця виводить на маршрут додаткові рейси Kyiv City Express.

. Про це йдеться в повідомленні Укрзалізниці

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Терміни — з 27 жовтня.

У вечірню годину пік призначено 10 додаткових рейсів, що перетинатимуть обидва мости: Дарницький і Північний.

Поїзди курсуватимуть півкільцем Видубичі — Березняки — Дарниця — Русанівка — Лівобережна — Микільська Слобідка — Воскресенка — Райдужний — Почайна та в зворотному напрямку.

Перший вечірній рейс з Видубичів вирушить о 15:57, а з Почайної — о 15:59.Поїзди відправлятимуться з таких колій: станція Видубичі — № 3А, Дарниця та Почайна — № 3. На ст. Березняки поїзди, що курсуватимуть у напрямку Видубичі -Дарниця, прибуватимуть на 4 колію 3-ї платформи.

З 28 жовтня додаткові рейси курсуватимуть і вранці, і ввечері. Загалом на пасажирів чекають 16 додаткових рейсів. Завдяки комбінації графікових і додаткових поїздів інтервал у години пік півкільцем становитиме від 15 хв.

Раніше писали , що вартість разового проїзду в Kyiv City Express підвищать до рівня вартості проїзду в громадському транспорті Києва. Водночас для пасажирів, які регулярно користуються міською електричкою, планують запровадити проїзні абонементи.