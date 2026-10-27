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Укрзалізниця додає рейси Kyiv City Express

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Укрзалізниця додає рейси Kyiv City Express
Укрзалізниця додає рейси Kyiv City Express
Допоки інфраструктура столичного метрополітену та мостів на ремонті, Укрзалізниця виводить на маршрут додаткові рейси Kyiv City Express.
Про це йдеться в повідомленні Укрзалізниці.
Терміни — з 27 жовтня.
У вечірню годину пік призначено 10 додаткових рейсів, що перетинатимуть обидва мости: Дарницький і Північний.
Поїзди курсуватимуть півкільцем Видубичі — Березняки — Дарниця — Русанівка — Лівобережна — Микільська Слобідка — Воскресенка — Райдужний — Почайна та в зворотному напрямку.
Перший вечірній рейс з Видубичів вирушить о 15:57, а з Почайної — о 15:59.Поїзди відправлятимуться з таких колій: станція Видубичі — № 3А, Дарниця та Почайна — № 3. На ст. Березняки поїзди, що курсуватимуть у напрямку Видубичі -Дарниця, прибуватимуть на 4 колію 3-ї платформи.
З 28 жовтня додаткові рейси курсуватимуть і вранці, і ввечері. Загалом на пасажирів чекають 16 додаткових рейсів. Завдяки комбінації графікових і додаткових поїздів інтервал у години пік півкільцем становитиме від 15 хв.
Раніше писали, що вартість разового проїзду в Kyiv City Express підвищать до рівня вартості проїзду в громадському транспорті Києва. Водночас для пасажирів, які регулярно користуються міською електричкою, планують запровадити проїзні абонементи.
Усі чинні пільги зберігаються. Студенти й надалі зможуть купувати квитки зі знижкою в застосунку Укрзалізниці, а ветерани та пенсіонери — оформлювати безкоштовні проїзні документи в касах.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Укрзалізниця
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