Банківська система України майже не постраждала від російських атак на датацентри. Водночас вони показали, що протоколи тестування безперебійної роботи, на необхідності яких наголошував Національний банк України, не завжди достатньо деталізовані.

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна»

Банки мають регулярно тестувати протоколи безперебійної роботи

Пишний зазначив, що, за великим рахунком, банківська система взагалі не повинна відчувати впливу атак на датацентри, адже банки готуються до них, але на 100% гарантувати відсутність шкоди під час війни важко.

«Чи можу я спрогнозувати, що якась атака росіян не може завдати шкоди? Я не знаю, якою вона буде за інтенсивністю, яку зброю вони будуть застосовувати. Але банки та НБУ готувалися і щоденно опрацьовують різні сценарії… Мій заклик до колег банкірів завжди був такий, як і до працівників Національного банку: тестуємо, тестуємо, тестуємо», — наголосив очільник НБУ.

За його словами, це питання повинно бути у фокусі керівника, а протокол тестування повинен стати операційною рутиною.

«Я вірю в те, що система той шок, який, не дай Боже, може трапитися внаслідок посилення атак, все ж таки поглине і безперебійна робота буде забезпечена. Хоча певні тимчасові незручності, пов’язані з обмеженнями функціональності в якихось елементах мережі, можливі», — підсумував Пишний.

«Але вже зараз повинна відбуватись розмова про стратегічну автономність і однією з перших тем має бути суверенна хмара», — додав голова НБУ.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача було ухвалено рішення про посилення захисту дата-центрів та об’єктів, які мають критичне значення для зв’язку. Президент наголосив, що це персональна відповідальність урядовців та керівників спецслужб.