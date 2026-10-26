Мінфін обрав радника з продажу Укргазбанку та Сенс Банку

Міністерство фінансів України залучило міжнародну фінансову групу Rothschild & Co до підготовки продажу державних пакетів акцій «Укргазбанку» та «Сенс Банку». Відповідні договори про надання послуг фінансового радника підписали Мінфін, обидва банки та N. M. Rothschild & Sons Limited, що входить до групи Rothschild & Co.
«Rothschild & Co обрано за результатами конкурсного відбору. Підписання договорів із фінансовим радником є кроком у підготовці до приватизації та не означає зміни власника банків. Укргазбанк і Сенс Банк працюють у звичайному режимі, виконують зобов’язання перед клієнтами, зокрема за депозитами, і забезпечують безперервність банківських послуг», — сказано в повідомленні.
Які завдання виконуватиме фінансовий радник
Група має багаторічний досвід консультування урядів і державних компаній, участі в приватизаційних проєктах та супроводу міжнародних угод зі злиття і поглинання. Rothschild & Co надаватиме послуги у консорціумі з FinPoint, українською інвестиційно-банківською компанією.
Відповідно до договорів радник надаватиме комплексні фінансові консультації, зокрема:
скоординує аналіз діяльності банків (due diligence), у тому числі для визначення стартової ціни продажу;
підготує інформацію про банки для потенційних інвесторів;
представить банки на міжнародному ринку та залучатиме інвесторів;
сприятиме організації конкурсу з продажу пакетів акцій.
Залучення фінансового радника є одним із ключових етапів підготовки до приватизації, передбачених Законом України «Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків».
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що президент Володимир Зеленський заявив про потребу лібералізації банківської сфери та окремо виділив «Сенс Банк», наголосивши, що банк має бути приватизований уже цього року.
Також ми писали, що уряд планує у 2027 році розпочати процедуру продажу державних Сенс Банку та Укргазбанку. Це одна з економічних цілей, передбачених проєктом програми діяльності Кабінету Міністрів.
У жовтні 2026 року Кабінет Міністрів створив комісію з продажу державних пакетів акцій Сенс Банку та Укргазбанку. До її роботи можуть долучатися представники міжнародних фінансових організацій та інституцій ЄС.