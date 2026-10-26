Мінфін обрав радника з продажу Укргазбанку та Сенс Банку

Міністерство фінансів України залучило міжнародну фінансову групу Rothschild & Co до підготовки продажу державних пакетів акцій «Укргазбанку» та «Сенс Банку». Відповідні договори про надання послуг фінансового радника підписали Мінфін, обидва банки та N. M. Rothschild & Sons Limited, що входить до групи Rothschild & Co.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

«Rothschild & Co обрано за результатами конкурсного відбору. Підписання договорів із фінансовим радником є кроком у підготовці до приватизації та не означає зміни власника банків. Укргазбанк і Сенс Банк працюють у звичайному режимі, виконують зобов’язання перед клієнтами, зокрема за депозитами, і забезпечують безперервність банківських послуг», — сказано в повідомленні.

Які завдання виконуватиме фінансовий радник

Група має багаторічний досвід консультування урядів і державних компаній, участі в приватизаційних проєктах та супроводу міжнародних угод зі злиття і поглинання. Rothschild & Co надаватиме послуги у консорціумі з FinPoint, українською інвестиційно-банківською компанією.

Відповідно до договорів радник надаватиме комплексні фінансові консультації, зокрема:

скоординує аналіз діяльності банків (due diligence), у тому числі для визначення стартової ціни продажу;

підготує інформацію про банки для потенційних інвесторів;

представить банки на міжнародному ринку та залучатиме інвесторів;

сприятиме організації конкурсу з продажу пакетів акцій.

Залучення фінансового радника є одним із ключових етапів підготовки до приватизації, передбачених Законом України «Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків».

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що президент Володимир Зеленський заявив про потребу лібералізації банківської сфери та окремо виділив «Сенс Банк», наголосивши, що банк має бути приватизований уже цього року.

Також ми писали , що уряд планує у 2027 році розпочати процедуру продажу державних Сенс Банку та Укргазбанку. Це одна з економічних цілей, передбачених проєктом програми діяльності Кабінету Міністрів.