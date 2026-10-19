Кабмін створив комісію для підготовки до продажу акцій двох держбанків Сьогодні 10:34 — Фондовий ринок Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google Мінфін уже обрав радників для обох банків.

Кабінет Міністрів створив комісію з продажу державних пакетів акцій Сенс Банку та Укргазбанку. До її роботи можуть долучатися представники міжнародних фінансових організацій та інституцій ЄС. Про це повідомив премʼєр-міністр України Сергій Корецький. Довіряйте свої гроші лише надійним банкам. Пропозиції від найкращих можна порівняти за допомогою каталогу на Finance.ua Завдання комісії «Завдання — створити належні умови для прозорого та конкурентного продажу державних пакетів акцій обох банків», — зазначив Корецький. Комісія визначатиме порядок проведення конкурсів, ухвалюватиме рішення про допуск учасників, погоджуватиме стартову ціну торгів з урахуванням рекомендацій радника, переможців і ціну продажу та подаватиме відповідні рішення на затвердження уряду. Міністерство фінансів уже обрало радників для обох банків. Читайте також Пишний анонсував початок приватизації держбанків: умови Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що президент Володимир Зеленський заявив про потребу лібералізації банківської сфери та окремо виділив «Сенс Банк», наголосивши, що банк має бути приватизований уже цього року. Також ми писали , що уряд планує у 2027 році розпочати процедуру продажу державних Сенс Банку та Укргазбанку. Це одна з економічних цілей, передбачених проєктом програми діяльності Кабінету Міністрів, який містить 87 сторінок і 409 завдань. У Національному банку України пояснили , чому держава вирішила націоналізувати «Сенс Банк». Як заявив регулятор, головною причиною стали санкції проти колишніх власників банку, які створили ризики для фінансової стабільності та вкладників.

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