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Кабмін створив комісію для підготовки до продажу акцій двох держбанків

Фондовий ринок
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Мінфін уже обрав радників для обох банків.
Мінфін уже обрав радників для обох банків.
Кабінет Міністрів створив комісію з продажу державних пакетів акцій Сенс Банку та Укргазбанку. До її роботи можуть долучатися представники міжнародних фінансових організацій та інституцій ЄС.
Про це повідомив премʼєр-міністр України Сергій Корецький.

Завдання комісії

«Завдання — створити належні умови для прозорого та конкурентного продажу державних пакетів акцій обох банків», — зазначив Корецький.
Комісія визначатиме порядок проведення конкурсів, ухвалюватиме рішення про допуск учасників, погоджуватиме стартову ціну торгів з урахуванням рекомендацій радника, переможців і ціну продажу та подаватиме відповідні рішення на затвердження уряду.
Міністерство фінансів уже обрало радників для обох банків.
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Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що президент Володимир Зеленський заявив про потребу лібералізації банківської сфери та окремо виділив «Сенс Банк», наголосивши, що банк має бути приватизований уже цього року.
Також ми писали, що уряд планує у 2027 році розпочати процедуру продажу державних Сенс Банку та Укргазбанку. Це одна з економічних цілей, передбачених проєктом програми діяльності Кабінету Міністрів, який містить 87 сторінок і 409 завдань.
У Національному банку України пояснили, чому держава вирішила націоналізувати «Сенс Банк». Як заявив регулятор, головною причиною стали санкції проти колишніх власників банку, які створили ризики для фінансової стабільності та вкладників.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Сенс БанкУкргазбанкДержбанки
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